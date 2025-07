Strahlender Sommertag erwartet im malerischen Sóller

Der malerische Ort Sóller an der Westküste unserer geliebten Insel Mallorca empfängt uns am 22. Juli 2025 mit einer bezaubernden Wetterprognose. Uns erwartet ein Tag unter klarem Himmel mit Temperaturen, die für einen angenehmen Ausflug zu den nahegelegenen Stränden oder durch die malerischen Gassen von Sóller ideal sind. Bleiben Sie dabei umfassend über die Wetterdetails für den kommenden Tag informiert.

Die Tageshöchsttemperaturen

Die Sonne gönnt uns an diesem Tag eine kleine Verschnaufpause: Die Temperaturen pendeln zwischen einem angenehmen Minimum von 22.58°C in der Früh und einem wärmenden Maximum von 31.24°C am Tag. Machen Sie also einen Spaziergang durch die charmanten Orangenhaine während die Sonne mit einem angenehmen 28.46°C am Nachmittag ihr mildes Strahlen auf uns schickt. Bevor der Tag sich zur Ruhe legt, können wir uns auf eine lauwarme Nacht freuen, in der die Temperaturen noch immer bei 23.93°C liegen.

Die gefühlten Temperaturen

Die tatsächlichen und gefühlten Temperaturen bleiben sich nahe, sodass unsere Körper sich den ganzen Tag über angenehm fühlen. Morgens werden Sie ein gefühltes 23.13°C spüren, während es tagsüber auf ein gefühltes 31.23°C steigt. Der Nachmittag bringt uns ein sanftes gefühltes 29.53°C, und in der Nacht bleibt die gefühlte Temperatur bei 24.21°C mild.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Es erwartet uns ein atmosphärischer Druck von 1017 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt etwa 40%, was einen angenehmen Tag unter der mediterranen Sonne verspricht. Ein leichtes Lüftchen wird uns mit Geschwindigkeiten von 3.05m/s und Böen von bis zu 2.63m/s aus Richtung 294º erreichen. Die Wolkendecke bleibt mit nur 1% minimal und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0, was einen strahlend hellen Tag verspricht.

Genießen Sie den sonnigen Tag in Sóller in vollen Zügen und vergessen Sie nicht, sich mit ausreichend Sonnencreme zu schützen.