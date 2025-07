Schöner Sonnenschein über Alcúdia, Mallorca - Wettervorhersage für den 22. Juli 2025

Willkommen, liebe Leserinnen und Leser, zu unserer Tagesvorschau des Wetters in Alcúdia, dem idyllischen Ort an Mallorcas Nordküste. Am 22. Juli 2025 können wir uns auf einen kristallklaren Himmel freuen. Mit Temperaturen, die ein volles Spektrum von 23 bis über 30 Grad Celsius abdecken, verspricht der Tag, ein perfekt milder Sommertag zu werden - ebenso angenehm für passionierte Sonnenanbeter als auch für Schattenliebhaber.

Die Temperaturen im Detail Auf Mallorca sind die Morgenstunden oft die angenehmsten. An diesem speziellen Tag rechnen wir mit einem Minimum von 23.01 Grad Celsius bei Sonnenaufgang. Bis zum Mittag erwärmt sich die Luft auf etwa 28.69 Grad Celsius, wobei der Höchstwert des Tages bei 30.32 Grad Celsius erwartet wird. Selbst bei Einbruch der Dunkelheit erwarten wir eine milde Abendbrise von etwa 24.72 Grad Celsius - ein perfekter Hintergrund für abendliche Strandspaziergänge oder Verkostungen lokaler Weine und Köstlichkeiten. Gefühlte Temperaturen Erst die gefühlte Temperatur macht das Wetter wirklich greifbar. Morgens liegt diese bei etwa 23.8 Grad Celsius und erwärmt sich im Laufe des Tages auf maximal 29.77 Grad Celsius am Nachmittag. Nachts wird es sich für die meisten Ortsansässigen und Besucher*innen noch angenehm mit rund 25.1 Grad Celsius anfühlen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Neben den Temperaturen haben wir auch Informationen über den atmosphärischen Druck, der bei 1017 hPa liegen wird, und die Luftfeuchtigkeit, die bei etwa 49 Prozent erwartet wird. Der Wind wird mit etwa 6.61 m/s aus Osten kommen, mit Böen von bis zu 5.97 m/s. Trotz der geradezu perfekten Bedingungen bleibt die Wahrscheinlichkeit von Regen bei 0 Prozent. Alles in allem kündigt der 22. Juli 2025 in Alcúdia, Mallorca, ein Tag voller Sonnenschein und klarem Himmel an - ideal für alle, die den Sand unter ihren Füßen und die sanften Wellen des Mittelmeers an ihren Zehen genießen wollen. Fröhliches Sonnenbaden!