Sonnige Aussichten: Wettervorhersage für Cala Millor am 22. Juli 2025

Als Reiseziel, das für seine beeindruckenden Strände und das ganzjährig angenehme Klima hoch geschätzt wird, erwartet uns Cala Millor auf der atemberaubenden Insel Mallorca am 22. Juli 2025 mit einem klaren Himmel und strahlendem Sonnenschein.

Temperaturen unter der mallorquinischen Sonne

Ausgehend von einem nächtlichen Minimum von 23,49ºC, wird sich die Quecksilbersäule in den Thermometern langsam auf ein Maximum von 26,5ºC hinaufschwingen. Für die Frühaufsteher unter uns werden am Morgen bereits angenehme 23,96ºC erwartet. Ist der Zenit des Tages erreicht, können wir uns auf 26,43ºC freuen, während das Thermometer am Nachmittag auf 25,86ºC absinkt. Der Abend lädt mit lauschigen 24,67ºC zu stimmungsvollen Spaziergängen entlang des Strandes ein.

Das Gefühl der mallorquinischen Wärme

Tatsächlich sind ja die Temperaturen nur die eine Seite der Medaille. Wie wir das Wetter wirklich empfinden, hängt auch noch von anderen Faktoren ab. So werden wir den morgendlichen Wert von 24,08ºC als sehr angenehm empfinden. Über den Tag verteilt werden gefühlte Temperaturen von 26,43ºC erwartet, während es am Nachmittag auf 26,12ºC abkühlt. Die Nacht wird mit angenehmen 24,99ºC zum erholsamen Schlafen einladen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Vom atmosphärischen Geschehen her betrachtet, herrscht mit einem Druck von 1018 hPa der für die Region typische Hochdruck vor. Mit einer relativen Feuchte von 56% sind ideale Bedingungen für einen Tag am Strand oder Ausflüge ins malerische Hinterland gegeben. Der Wind, ein stetiger Begleiter auf der Insel, wird aus 79º Richtung mit einer Geschwindigkeit von 5,58m/s wehen und in Böen sogar 5,83m/s erreichen - ideal für alle Freunde von Wassersportaktivitäten! Also, packen Sie die Badehose, das Sonnenschutzmittel und die gute Laune ein und freuen Sie sich auf einen sonnigen Tag in Cala Millor!