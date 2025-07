Wetterupdate für Port d'Andratx am 22. Juli 2025: Klarer Himmel und milde Temperaturen sorgen für sonnenreichen Genuss

In Port d'Andratx begrüßt uns der 22. Juli 2025 mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen, die perfekte Kulisse für den Sommer auf Mallorca. Der Tag verspricht von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang einen kristallklaren Himmel, was es zur perfekten Gelegenheit macht, sich mit der Familie an den Strand zu begeben oder bei einer Wanderung durch die reizvolle Landschaft das Wetter zu genießen.

Temperaturen im Detail Die Temperaturen für den Tag reichen von mindestens 24,52ºC bis zu einem Hoch von 27,82ºC - ideales Wetter für Outdoor-Aktivitäten. Am Morgen erwartet uns schon eine angenehme 24,57ºC, zur Mittagszeit steigt das Thermometer auf 27,79ºC, während am Nachmittag 26,92ºC und am Abend eine noch immer warme 26,15ºC vorherrschen. Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf Die gefühlten Temperaturen folgen einem ähnlichen Muster, mit etwas höheren Werten aufgrund des strahlenden Sonnenscheins. So wird es morgens 25,01ºC, mittags 28,94ºC, nachmittags 28,26ºC und in der Nacht 26,15ºC gefühlt warm sein. Saugen Sie die Sonne auf, aber vergessen Sie nicht, Ihre Haut zu schützen und zu hydratisieren! Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Druck beträgt moderaten 1017 hPa, was eine stabile Wetterperiode signalisiert. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 58% ist die Luft gerade feucht genug, um sie angenehm zu machen, ohne dass sich das Klima zu schwer anfühlt. Der Wind weht aus 162º mit einer Geschwindigkeit von 7,11m/s und Böen von 6,73m/s, was für eine angenehme Brise sorgt, um die Sommerhitze abzumildern. Die Wolkendecke bleibt mit 0% klar und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0. Abschließend lässt sich festhalten, dass der Tag in Port d'Andratx ein wahrer sommerlicher Genuss wird, mit klarem Himmel und milden Temperaturen. Genießen Sie den Tag im Freien und nutzen Sie das hervorragende Wetter, um alles zu erkunden, was dieser spektakuläre Ort zu bieten hat. Bleiben Sie sicher und vergessen Sie nicht, auf ausreichend Sonnenschutz zu achten!