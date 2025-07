Strahlender Sonnenschein und klare Luft: Traumwetter für Cala Rajada am 22. Juli 2025

Freunde der Sonne und milden Temperaturen, wir haben gute Nachrichten für Sie! Cala Rajada erwartet Sie am 22. Juli 2025 mit strahlendem Sonnenschein und klarer Luft. Damit Sie Ihren Tag sorgfältig planen können, haben wir hier die genauen Voraussagen und Prognosen für Sie zusammengefasst. Von den tatsächlichen Temperaturen über das gefühlte Wetter bis hin zu Informationen über den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und die Windverhältnisse: Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und machen Sie sich bereit für einen Tag in Cala Rajada, der keine Wetter-Wünsche offen lässt.

Temperaturen: Von kühl bis angenehm warm

Bereiten Sie sich auf einen angenehm warmen Tag in Cala Rajada vor - die Temperaturen werden sich zwischen einer Minimaltemperatur von 24.12ºC und einer Spitzentemperatur von 26.56ºC bewegen. Starten Sie den Tag bei erfrischenden 24.78ºC am frühen Morgen, bevor die Temperatur zu einem angenehmen 26.37ºC am Mittag ansteigt. Genießen Sie einen lauen Nachmittag bei 26.2ºC, bevor die Nacht mit milden 25.09ºC einsetzt.

Gefühlte Temperaturen: Ein Hauch von Sommer

Wie wir alle wissen, ist das tatsächlich gemessene Thermometer nur ein Teil der Geschichte, auch das gefühlte Wetter spielt eine entscheidende Rolle. Morgens können Sie mit gefühlten 24.91ºC rechnen, während die Temperaturen tagsüber und nachmittags auf ähnlich angenehme 26.37ºC bzw. 26.2ºC klettern. Nachts können Sie sich auf ein mildes Klima mit gefühlten 25.46ºC freuen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Leichte Brise trifft auf mittlere Luftfeuchtigkeit und stabilen Druck

Die Luftfeuchtigkeit wird sich bei einem moderaten Wert von 57% einpendeln, was das angenehme Klima perfekt ergänzt. Mit einem stabilen atmosphärischen Druck von 1018 hPA steht einem rundum gelungenen und sorgenfreien Tag nichts im Wege. Fans von leichtem Wind werden sich freuen, denn der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.86m/s aus Richtung 124º und weht gelegentlich sogar mit Böen von 5.89m/s.

Alles in allem können wir uns auf einen Tag mit klarer Sicht, angenehmen Temperaturen und einer leichten Brise freuen - das lässt keine Wetter-Wünsche offen. Wir wünschen Ihnen einen fantastischen Aufenthalt in der bezaubernden Stadt Cala Rajada!