Leichter Regen in Palma sorgt für Erfrischung im Hochsommer

Mit einem erfrischenden Mix aus Sonne und leichtem Regen, lässt sich das Wetter in Palma, Mallorca, für den 23. Juli 2025 am besten beschreiben. Die Temperaturen pendeln dabei zwischen gemäßigten 22.37ºC am Morgen und warmen 29.81ºC am späten Nachmittag. Dabei versprechen die zarten Regentropfen eine angenehme Brise Mittelmeerluft zu bieten.

Die Thermometerskala - leichte Schwankungen Die Einwohner von Palma und Besucher aus aller Welt können sich auf einen angenehm temperierten Tag freuen. Beginnend mit 22.37ºC in den frühen Morgenstunden, steigt das Thermometer auf bis zu 29.35ºC im Laufe des Tages. Am Nachmittag bleibt die Temperatur mit durchschnittlich 28.18ºC immer noch warm genug, um die zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Stadt zu erkunden. Die Nacht empfängt uns dann mit angenehmen 25.82ºC - perfekt für romantische Spaziergänge entlang der malerischen Küste. Gefühlte Temperaturen - hält sich an die Fakten Auch das gefühlte Klima bleibt angenehm und konsistent mit den tatsächlich gemessenen Temperaturen. Morgens erwarten wir ein thermisches Gefühl von 22.78ºC, gefolgt von 30.54ºC am Hauptteil des Tages. Nachmittags und abends kühlt es sich leicht ab, mit Werten von 29.6ºC bzw. 26.23ºC. Trotz des Regens bleibt das Wetter somit relativ konstant und gewährt uns einen sowohl erfrischenden als auch angenehm warmen Tag. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - ein Blick auf die Details Der atmosphärische Druck beträgt 1014 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit 53%. Es handelt sich also um einen typischen Sommertag auf Mallorca. Der Wind weht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5.09m/s aus Richtung 200º. Windböen erreichen dabei bis zu 4.34m/s. Nicht vergessen sollte man die 36% Regenwahrscheinlichkeit und die 48%ige Bedeckung der Himmelskuppel durch Wolken. Während uns der ein oder andere kurze Schauer erfrischen kann, dürfte die Sonne die meiste Zeit über den Vorteil behalten und für einen rundum gelungenen Sommertag sorgen.