Wettervorhersage für Sóller am 23. Juli 2025: Leichter Regen bei milden Temperaturen

In unserem schönen Sóller erwartet uns heute, am 23. Juli 2025, nach Angaben der meteorologischen Dienste leichter Regen. Die Temperaturen schwanken zwischen angenehmen 21,94°C am frühen Morgen und einem Höchstwert von 30,84°C am Tage, bei insgesamt mäßiger Luftfeuchtigkeit und leichtem Wind. Lassen Sie uns diese Wetterlage genauer betrachten.

Temperaturverlauf durch den Tag Der Tag startet mit milden 21.96ºC am Morgen. Mit fortschreitendem Tagesverlauf steigt das Quecksilber auf bis zu 30.49ºC – das ist unser errechneter Tageshöchstwert. Den Nachmittag über erwarten wir einen Absinken der Temperaturen auf immer noch warme 28.17ºC und in der Nacht sinken sie auf angenehme 25.22ºC. Gefühlte Temperaturen Unsere Berechnungen zu den gefühlten Temperaturen, die die Luftfeuchtigkeit mit einbeziehen, ergaben folgendes Bild: Der Tag startet mit einem angenehmen thermischen Gefühl von etwa 22.33ºC am Morgen. Am Tag wird das thermische Gefühl voraussichtlich auf bis zu 30.97ºC ansteigen, bevor es am Nachmittag auf 29.59ºC sinkt und in der Nacht ein gemütliches 25.65ºC erreicht. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Unsere Messungen für den atmosphärischen Druck liegen bei 1014 hPa für den heutigen Tag. Die Luftfeuchtigkeit beträgt erwartungsgemäß 45%. Der Wind bläst mit einer Stärke von 2.91m/s und kommt dabei aus Richtung 235º, wobei es Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3.47m/s geben kann. Trotz des Wetters, lassen Sie sich nicht den Tag verderben. Unsere schöne Stadt Sóller hat bei jedem Wetter etwas zu bieten. Vergessen Sie daher nicht Ihren Regenschirm und genießen Sie den Tag!