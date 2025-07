Alcúdias Wetterprognose: Die Stimmung ist sonnig, mit einigen Wolken am Horizont

Herzlich Willkommen, werte Leserschaft. Bei uns erwarten Sie stets die aktuellsten und genauesten Informationen über das Wetter in Alcúdia, einer unserer liebsten Reiseziele Mallorcas. Heute blicken wir auf den 23. Juli 2025 und leiten Sie mit fundierten Informationen durch den Tag, damit Sie Ihre Aktivitäten entsprechend planen können. Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf das Wetter werfen, das uns der Tag bringt.

Temperaturen auf der Tagesordnung

Heute erwartet Alcúdia ein Tag mit mäßig hohen Temperaturen. Während die minimale Temperatur bei 23.41ºC liegt, steigt das Thermometer auf eine Höchsttemperatur von 31.69ºC an. Am Morgen, wenn der Tag gerade beginnt, erwarten wir angenehme 23.58ºC. Tagsüber, wenn die Sonne am höchsten steht, wird es 30.57ºC warm, bevor es am Nachmittag auf 29.4ºC abkühlt. In der Nacht sinken die Temperaturen auf erfrischende 26.22ºC.

So wird sich das Wetter wirklich anfühlen

Natürlich reichen bloße Zahlen nicht aus, um zu beschreiben, wie das Wetter sich wirklich anfühlen wird. Daher geben wir Ihnen auch Informationen über das thermische Gefühl - das subjektive Empfinden der Temperatur. So erwarten wir morgens ein thermisches Gefühl von 24ºC , das sich im Laufe des Tages auf 31.57ºC erhöht und am Nachmittag auf 30.76ºC absinkt, bevor es in der Nacht auf 26.22ºC abkühlt.

Blick auf den Himmel: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die heutige Prognose zeigt einen Atmosphärendruck von 1013 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 48%. Alcúdia wird heute von einem sanften Wind mit einer Stärke von 5.77m/s und Böen von bis zu 6.13m/s verwöhnt, der aus Richtung 126º weht. Der Himmel präsentiert sich zum Großteil klar, mit einer Wolkendecke von nur 17%. Zudem ist die Regenwahrscheinlichkeit mit nur 5% sehr niedrig, sodass wir uns auf einen meist sonnigen Tag freuen können.