Das Wetter in Cala Millor am 23. Juli 2025: Mäßig bewölkt mit angenehmen Temperaturen

Liebe Leserinnen und Leser, werfen Sie einen Blick auf die heutige Wettervorhersage für Cala Millor, ein beliebtes Reiseziel auf unserer schönen Insel Mallorca. Nach unseren umfangreichen Wetterbeobachtungen wird der Himmel heute überwiegend bewölkt sein, doch das Wetter bleibt angenehm und ideal für alle, die einen entspannten Tag unter dem mallorquinischen Himmel verbringen möchten. Hier präsentieren wir Ihnen die wichtigsten Wetterinformationen des Tages.

Die Temperaturen im Tagesverlauf

Beginnend mit angenehmen 23.68ºC in den Morgenstunden steigt das Quecksilber im Thermometer bis auf 27.04ºC zur Mittagszeit. Die Temperatur wird voraussichtlich am Nachmittag etwas auf 26.36ºC sinken und sich für eine laue Sommernacht bei 25.51ºC einpendeln.

Die gefühlten Temperaturen

Bei der Planung Ihres Tagesausflugs sollten Sie berücksichtigen, dass die gefühlten Temperaturen leicht von den tatsächlichen Werten abweichen können. So wird die gefühlte Temperatur am Morgen bei etwa 24.04ºC liegen, während sie tagsüber auf bis zu 28.21ºC ansteigt. Am Nachmittag sind 26.36ºC und in der Nacht 25.97ºC zu erwarten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auch die restlichen Wetterfaktoren präsentieren sich heute mild. Der Atmosphärendruck wird bei rund 1014 hPa liegen und die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 61%. Für alle Segelsportliebhaber unter uns: Der Wind weht heute mit einer Geschwindigkeit von 7.2m/s aus der Richtung 137º. Es sind Böen von bis zu 6.66m/s zu erwarten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Wetterbericht für heute trotz mäßiger Bewölkung ein meist freundliches Wetter in Cala Millor anzeigt. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag auf unserer Insel!