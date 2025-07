Das Wetter in Port d'Andratx: Ein mäßig bewölkter, sommerlicher Tag erwartet uns!

Der Tag in Port d'Andratx begrüßt uns mit mäßiger Bewölkung und sommerlichen Temperaturen. Wir können mit einem milden, sonnigen Sommertag rechnen, der perfekt für Aktivitäten im Freien geeignet ist. Mit einer minimalen Temperatur von 24.69ºC und einer Höchsttemperatur von 27.75ºC, bleibt es ideal für Strandausflüge und die Entdeckung der malerischen Siedlungen der Insel. Der Wind weht moderat aus Richtung 126° mit einer Geschwindigkeit von 5.9m/s, etwas zum Abkühlen bei der Sommerhitze.

Übersicht der Temperaturen

Wir starten den Morgen mit einer angenehmen 24.69ºC, die sich im Laufe des Tages auf bis zu 27.29ºC erhöhen werden. Der Nachmittag bietet mit 27.41ºC weiterhin perfektes Wetter für diverse Aktivitäten, bevor die Temperatur in der Nacht wieder auf 26.61ºC abfällt.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlte Temperatur, welche die tatsächliche Lufttemperatur und andere Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit berücksichtigt, liegt morgens bei etwa 25.23ºC und erreicht tagsüber ihren Höchststand von 28.98ºC. Auch der Abend bleibt mit gefühlten 28.98ºC angenehm warm, bevor sie in der Nacht auf 26.61ºC abfällt.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Das Barometer zeigt einen atmosphärischen Druck von 1014 hPa an, die typisch für die sommerliche Witterung in Port d'Andratx sind. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 66%, was zur angenehmen Atmosphäre des Tages beiträgt. Der Wind wird mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5.9m/s aus Richtung 126º wehen, mit Böen, die bis zu 6.36m/s erreichen können. Die Wolkendecke beträgt lediglich 44%, was die Sonneneinstrahlung nur minimal reduziert, und die Wahrscheinlichkeit für Regen bleibt gering bei 1%.