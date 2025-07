Überwiegend bewölktes Wetter erwartet in Santanyí am 23. Juli 2025

Die Inselbewohner und Besucher von Santanyí auf Mallorca können sich am 23. Juli 2025 auf einen Tag mit überwiegend bewölktem Himmel einstellen. Mit Temperaturen, die zwischen 23,94ºC und 28,47ºC schwanken, bleibt das Wetter warm aber angenehm. Der Himmel zeigt seine kapriziöse Seite, dennoch bleibt es trocken, da die Regenwahrscheinlichkeit bei Null liegt.

Die erwarteten Temperaturen des Tages

Die Temperaturen in Santanyí beginnen den Tag bei milden 23,94ºC am Morgen. Am Tageshöhepunkt klettert das Thermometer auf 28,25ºC. Auch der Nachmittag bleibt mit 27,59ºC angenehm warm, und wenn die Nacht hereinbricht, stabilisieren sich die Temperaturen bei 25,88ºC.

Das gefühlte Wetter

Obgleich die Temperaturen recht freundlich sind, dürfen wir nicht die gefühlten Temperaturen außer Acht lassen. Morgens erwarten wir ein thermisches Gefühl von etwa 24,37ºC. Im Laufe des Tages steigt dieses auf 29,59ºC an und bleibt am Nachmittag nahezu unverändert bei 28,86ºC. Die Nacht bringt etwas Erleichterung mit einer geschätzten gefühlten Temperatur von 26,35ºC.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Der Luftdruck beträgt stabile 1014 hPa, während die Luftfeuchtigkeit den ganzen Tag über bei 58% liegen wird. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,51 m/s in Richtung 97º, und es sind Böen von bis zu 6,63 m/s zu erwarten. Trotz des stellenweise bewölkten Himmels, bleibt die Wolkendecke bei 59% und die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%.

Wir wünschen allen Bewohnern und Gästen von Santanyí einen angenehmen 23. Juli 2025 und erinnern daran, immer auf aktuelle Wetterinformationen und Warnungen zu achten.