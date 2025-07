Wettervorhersage für Santa Ponsa am 23. Juli 2025

Die malerische Küstenstadt Santa Ponsa auf der idyllischen Insel Mallorca präsentiert sich heute unter einem mäßig bewölkten Himmel. Bei erwarteten Temperaturen von bis zu 28,14ºC am Tage und einer minimalen Nachttemperatur von 23,33ºC können Sommerfans und Sonnenanbeter aufatmen. Die Chancen auf regen sind mit 8% recht gering, sodass nichts einem entspannten Tag im Freien im Wege steht.

Die Temperaturen im Detail

Wer sich auf den Weg zum Strand machen möchte, sollte dies am besten am Vormittag tun, wenn das Thermometer noch angenehme 23,33ºC anzeigt. Zur Mittagszeit steigen die Temperaturen dann auf bis zu 28,14ºC an, bevor sie am Nachmittag wieder leicht auf 27,81ºC sinken. Die Nachttemperaturen fallen schließlich auf 26,08ºC ab, was für eine angenehme Brise sorgt, um den warmen Sommertag ausklingen zu lassen.

Das gefühlte Wetter

Die gefühlten Temperaturen für den Tag liegen nur geringfügig über den tatsächlichen Werten. So wird es morgens mit 23,81ºC bereits schön warm - ideal für einen frühen Strandbesuch oder eine Wanderung. Zwischen Mittag und Nachmittag erreicht die gefühlte Temperatur ihren Höhepunkt mit 29,66ºC bzw. 29,28ºC, bevor sie in der Nacht wieder auf 26,08ºC sinkt. Damit ist auch der abendliche Spaziergang durch die Altstadt oder entlang der Promenade sehr angenehm.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auch in Sachen Luftdruck und -feuchtigkeit hält der Tag erfreuliche Werte bereit: Mit einem Atmosphärendruck von 1014 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 60% steht einem angenehmen Aufenthalt im Freien nichts im Wege. Ein leichter Wind von 4,82m/s aus 163º Richtung trägt zur Frische des Tages bei, während Böen von bis zu 5,33m/s für ein wenig Abkühlung sorgen könnten. Die Wolkendecke bleibt mit 48% Bestand eher mäßig, was zu der allgemeinen Entspanntheit des Wetters beiträgt.