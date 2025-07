Wettervorhersage für Cala Rajada am 23. Juli 2025

Wollten Sie schon immer mal generelle Wetterbedingungen, Temperaturen und sogar die gefühlten Temperaturen in Cala Rajada, Mallorca kennen? Dann sind Sie hier genau richtig. Unsere genaue Wettervorhersage für den 23. Juli 2025 gibt Ihnen einen Rundumblick auf das, was Sie in Cala Rajada erwartet. Der Tag wird von mäßig bewölkerter Wetterbedingung geprägt sein und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0. Nun kommen wir zu den detaillierteren Angaben.

Temperaturen in Cala Rajada Die Temperaturen werden auf Mallorca ganz im Sinne des mediterranen Wetters stehen. Die minimale Temperatur in Cala Rajada beträgt 24.02°C und die maximale Temperatur erreicht bis zu 27.7°C. Mit 24.18°C kann der Morgen in Cala Rajada bestens gestartet werden. Tagsüber erwarten uns dann um die 27.25°C. Der Nachmittag beglückt uns mit 26.8°C bevor wir den Abend mit 25.97°C ausklingen lassen. Gefühlte Temperaturen Was die gefühlten Temperturen angeht, sieht die Sache etwas anders aus. Der Morgen beginnt milde mit gefühlten 24.56°C während sich das Thermometer tagsüber auf gefühlte 28.57°C erhöht. Am Nachmittag erwarten uns rund 28.17°C bevor es Abends dann entspannt bei 25.97°C endet. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Im weiteren Verlauf des Tages können wir mit einem Atmosphärendruck von 1014 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 62% rechnen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7.73m/s in Richtung 142° und wird in Böen bis zu 7.52m/s erreichen. Die Wolkendecke wird dabei etwa 44% betragen. Wir hoffen, diese Wetterinformationen helfen Ihnen, Ihren Tag in Cala Rajada bestens vorzubereiten und zu planen. Nutzen Sie den schönen Tag auf dieser wunderbaren Insel Mallorca.