Wettervorhersage in Palma, 24. Juli 2025: Leichter Regen trifft auf Sommerhitze

Auf Mallorca's glitzernde Hauptstadt Palma treffen am 24. Juli kontroverse Wetterbedingungen aufeinander. Inmitten der sommerlichen Temperaturen ergießt sich ein mildes Regengeplätscher über die Stadt, das eine willkommene Abkühlung verheißt. Eine dichte Wolkendecke überzieht den Himmel, doch die Sommertemperaturen bleiben konstant. Da bleibt bloß die Frage, ob Sonnenschirm oder Regenmantel die richtige Wahl des Tages ist.

Die Thermometeranzeige: Heiße Sommertemperaturen trotz Regen

Obwohl der Himmel sich in einem Grauschleier hüllt und leichter Regen auf die Palmesaner herniederprasselt, bleibt die Hitze konstant. Die nächtliche Temperatur sinkt nur leicht auf 22,8ºC ab, während die Tageshöchsttemperatur bei warmen 28,22ºC liegt. Mit 26,6ºC am Tag und 24,8ºC am Nachmittag bietet das Thermometer trotz der Regentropfen ein sommerlich warmes Bild.

Das gefühlte Thermometer: Sommerliches Wettergefühl trotz Grauschleier

Auch das gefühlte Thermometer lässt keinen Zweifel an dem eindeutigen Sommercharakter des Tages. Mit 23,52ºC am Morgen, 26,6ºC am Tag und 24,85ºC am Nachmittag verspüren die Bewohner Bohèmes trotz des leichten Regens eine wohltuende Wärme. Selbst in der Nacht bleibt das Thermometer mit 22,83ºC in sommerlichen Sphären.

Atmosphärische Elemente: Böiger Wind trifft auf hohe Luftfeuchtigkeit

Ein atmosphärischer Druck von 1013 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 56% ergänzen das Wetterbild in Palma. Es weht ein kräftiger Wind mit einer Geschwindigkeit von 9,05m/s in eine Richtung von 52º. Böen erreichen sogar Geschwindigkeiten von 10,47m/s. Die Wolkendecke bleibt bei 100%, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 63%. Zusammengefasst erleben wir morgen auf Mallorca einen recht stürmischen Sommertag mit einer erfrischenden Brise und mildem Regen.