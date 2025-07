Wetterbericht für Sóller - 24. Juli 2025: Ein leichter Regentag für das charmante Städtchen

Die Wetterprognose verspricht uns für den 24. Juli 2025 in Sóller einen hauch Frische. Tatsächlich erwarten wir leichten Regen in unserer charmanten Stadt. Die Temperaturen werden sich im angenehmen Bereich bewegen, ideal um all die Schönheit, die Sóller zu bieten hat, zu genießen. Es lohnt sich jedoch, einen Regenschirm parat zu haben!

Temperaturprognose in Sóller für den 24. Juli 2025 Das Thermometer wird im Laufe des Tages zwischen 21.28ºC und 28.59ºC schwanken. Die optimale Zeit, um das Freie zu genießen, wird am Tag sein, wenn wir erwartungsgemäß rund 24.62ºC erreichen. In der Nacht kühlt sich das Quecksilber auf 21.28ºC ab. Das gefühlte Wetter in Sóller am 24. Juli 2025 Die gefühlten Temperaturen - ein wichtiger Indikator für unser Körperempfinden - werden ähnlich sein. Morgens erwarten wir ein thermisches Gefühl von ungefähr 23.22ºC, während es tagsüber auf 24.86ºC ansteigt. Bereitet euch auf Nachmittagsgefühle von 23.32ºC und auf nächtlich gemütliche 21.42ºC vor. Das Spiel der Elemente am Himmel von Sóller am 24. Juli 2025 Unter Berücksichtigung des atmosphärischen Drucks, der bei 1014 hPa liegen wird, und einer erwarteten Luftfeuchtigkeit von 66%, erscheint der Tag eher feucht. Die Wolkendecke sieht ausgesprochen dicht aus, mit einer geschätzten Bedeckung von 100%. Das bedeutet, dass der Regenschirm kaum wegzulegen ist, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 91% liegt. Der Wind wird uns mit einer Geschwindigkeit von 6.09m/s aus Richtung 63º erfrischen, und wir können sogar mit Böen von bis zu 8.23m/s rechnen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und wohltuenden Tag inmitten des leicht regnerischen Klimas, das uns das herzliche Sóller bietet.