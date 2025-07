Leichter Regen im sonnigen Alcudia: Wetterprognose für den 24. Juli 2025

Die bezaubernde Küstenstadt Alcúdia auf Mallorca erwartet am 24. Juli 2025 etwas untypisches Wetter. Trotz der starken Bewölkung und der prognostizierten 56% Wahrscheinlichkeit für leichtem Regen, bleibt das mediterrane Klima der Stadt angenehm mit durchschnittlichen Temperaturen in der Spanne von 22.72ºC bis hin zu maximal 28.54ºC. Die herrliche Alcúdia mit ihren goldenen Sandstränden und historischen Schätzen erlebt somit eine erfrischende Abwechslung von der oft gleißenden Sonne der sommerlichen Hochsaison.

Die vielseitigen Temperaturen des Tages in der Übersicht

Zum Tagesanbruch kann man mit Temperaturen um die 24.01ºC rechnen, das kühle Nass des Morgens macht dem milden 22.72ºC hohen Temperaturanstieg am Tag Platz. Im Laufe des Nachmittags steigt das Thermometer leicht wieder auf 23.88ºC. Und auch die Nacht bleibt mit erwarteten 24.06ºC mild.

Gefühlte Temperaturen: Mild trotz Regen

Trotz der grauen Wolken über Alcúdia und der leichten Regenschauer, bleibt das Klima den ganzen Tag über mild. Während das Temperaturgefühl am Morgen bei 24.42ºC liegt, weichen die gefühlten Temperaturen am Tag kaum von den gemessenen ab, mit wohltuenden 22.95ºC. Am Nachmittag verbessert sich das Temperaturempfinden auf erfrischenden 23.94ºC und die Nacht bleibt gemütlich mit 24.17ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Weitere Einblicke

Der vorausgesagte Luftdruck für den Tag beläuft sich auf 1015 hPa. Mit einer prognostizierten Luftfeuchtigkeit von 73% bleibt der Tag etwas feuchter als wir es gewohnt sind. Der Wind kommt aus einer Richtung von 50º mit Geschwindigkeiten von etwa 10.4 m/s und Böen können sogar bis zu 10.66 m/s erreichen. Trotz des erwarteten leichten Regens, verspricht der Tag in Alcúdia somit, ein Erlebnis zu werden, das die normalen sommerlichen Bedingungen auf Mallorca aufbricht und Abwechslung bietet.