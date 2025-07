Das Wetter in Cala Millor am 24. Juli 2025 - Ein Sommerregen erfrischt das Paradies

Am 24. Juli 2025 erwartet die Gäste und Bewohner von Cala Millor ein Tag voller Frische und wohltuender Erholung. Auch wenn der Sommer auf Mallorca in vollem Gange ist, wird dieser Tag dank eines leichten Regens, der die Luft klärt und die Vegetation zum Leben erweckt, eine angenehme Abwechslung bieten.

Temperaturen zwischen Entspannung und Wohlbefinden

Mit Mindesttemperaturen von angenehmen 22,85ºC und Maximaltemperaturen von warmen 27,43ºC bietet der Tag ein angenehmes Klima. Der Morgen beginnt mit 23,63ºC, welcher im Laufe des Tages auf 23,73ºC ansteigt. Am Nachmittag kühlt es leicht auf 23,11ºC ab und steigt in der Nacht auf 23,86ºC, was für eine angenehme Schlafenszeit sorgt.

Das thermische Gefühl - subtiler als die Temperatur

Bevor man sich für den Tag vorbereitet, ist es wichtig, das thermische Gefühl zu verstehen, das sorgfältig berechnet wird und andere Faktoren wie Wind und Feuchtigkeit berücksichtigt. Morgens ist ein thermisches Gefühl von 24,03ºC zu erwarten, welches tagsüber auf 23,93ºC leicht abnimmt. Mit den abkühlenden Böen, fühlt sich der Nachmittag mit 23,17ºC etwas kälter an, bevor es in der Nacht auf 23,87ºC steigt, was einen erholsamen Schlaf verspricht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - die unsichtbaren Einflüsse

Der Atmosphärendruck wird bei 1014 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei 68% - ideale Bedingungen für einen Spaziergang entlang des Meeres oder einen Besuch in den lokalen Geschäften und Cafés. Der Wind wird mit 10,22m/s in Richtung 57º wehen und in Böen eine Geschwindigkeit von bis zu 10,96m/s erreichen. Eine perfekte Brise, um die Hitze des Tages abzukühlen und den Duft des Meeres und der umliegenden Vegetation zu verstärken.

Zum Abschluss freuen wir uns sehr, dass die Wolkendecke bei 100% liegen wird, was bedeutet, dass der Himmel bemerkenswert bedeckt sein wird und die Regenwahrscheinlichkeit bei 71% liegt. Ein idealer Tag, um sich in einem der vielen wunderbaren Cafés von Cala Millor aufzuhalten und die erfrischende Kulisse des Sommerregens zu genießen.