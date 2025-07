Port d'Andratx Wettervorhersage für den 24. Juli 2025: Sommerregen und milde Temperaturen

In der atemberaubend schönen Region von Port d'Andratx auf Mallorca erwarten uns heute leichter Regen und milde Temperaturen, trotz der sommerlichen Periode. Ein idealer Tag für alle, die die hitzigen Tage satt haben und einen gemäßigteren Temperatursprung bevorzugen.

Temperaturprognose

Der Temperaturrahmen für heute umfasst ein Minimum von 24,2℃ und ein Maximum von 26,58℃. Ein wahrhaft sanfter Sommertag. Morgens starten wir den Tag mit 24,4℃. Am Tag wird es dann auf 26,3℃ erhöht, während der Nachmittag eine leichte Abkühlung auf 25,46℃ mit sich bringt. In der Nacht kehren wir schließlich zu den milden 24,2℃ zurück.

Gefühlte Temperaturen

Gefühlt bewegt sich die Temperatur heute im ähnlichen Bereich. Mit 25,01℃ starten wir den Morgen. Über den Tag hinweg steigt das Thermometer leicht auf 26,3℃. Im Laufe des Nachmittags erwarten wir gefühlte 25,68℃. In der Nacht sinkt das Thermometer leicht auf ein Gefühlswert von 24,35℃.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Unser Barometer zeigt heute einen Atmosphärendruck von 1013 hPa an. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 62% liegen, was eine angenehme Frische verleiht, gerade in Kombination mit dem für heute vorhergesagten Regen. Erwarten Sie einen Wind, der mit 7,06m/s aus Richtung 68º weht, mit Böen von bis zu 7,37m/s.

Die Wolkendecke bedeckt heute den ganze Himmel, mit einer Deckung von 100%. Passen Sie auf, der Regenschirm wird heute Ihr bester Freund sein, da die Regenwahrscheinlichkeit bei vollen 100% liegt.

Trotz des Regens sollten wir die Schönheit, die uns die Natur bietet, nicht vergessen. Genießen Sie den sanften Sommerregen in Port d'Andratx. Bleiben Sie sicher und halten Sie sich warm.