Wettervorhersage für Santanyí am 24. Juli 2025

Ein leichter Regen wird das Wetter am Donnerstag, dem 24. Juli 2025 in Santanyí, einer wunderschönen Gemeinde auf der Baleareninsel Mallorca, bestimmen. Die Temperaturen werden sich im Sommerkomfortbereich bewegen, und trotz der Regenwahrscheinlichkeit bleibt der Himmel weitgehend bewölkt.

Temperaturprognose

Erwarten Sie am frühen Morgen eine Temperatur von 23.76ºC, die im Laufe des Tages auf bis zu 25.52ºC ansteigen wird. Der Abend bringt eine leichte Abkühlung auf 23.88ºC, und zur Nachtzeit pendelt das Thermometer bei 24.05ºC. Die minimal erwartete Temperatur liegt bei 23.49ºC, während die maximale Temperatur 27.88ºC erreichen könnte.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der relativen Kühle, die der Regen bringt, wird es sich morgens noch angenehm mit einer gefühlten Temperatur von 24.33ºC anfühlen. Am Tag wird die gefühlte Temperatur auf 25.8ºC steigen, während sie am Nachmittag auf 24.05ºC und in der Nacht auf 24.08ºC sinkt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Mit einem Atmosphärendruck von 1013 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 64 % wird die Luft an diesem Tag frisch sein. Ein sanfter Wind von 10.75m/s aus Richtung 56º wird durch die Straßen von Santanyí wehen, mit Böen, die bis zu 12m/s erreichen können.

Obwohl es bewölkt und regnerisch ist, bietet Santanyí ein angenehmes Klima, das sich hervorragend für einen entspannten Tag eignet. Vergessen Sie nicht Ihren Regenschirm bei Ihrer täglichen Routine oder Ihren Erkundungsreisen dieser malerischen Stadt!