Wetterbericht für Santa Ponsa, 24 Juli 2025: Leichter Regen begleitet hochsommerliche Temperaturen

Guten Morgen, liebe Leser! Heute präsentieren wir Ihnen einen detaillierten Wetterbericht für Santa Ponsa in Mallorca, datiert auf den 24. Juli 2025. In der malerischen mediterranen Landschaft herrscht heute eine leichte Regenbedingung, die dem sommerlichen Klima eine angenehme Erfrischung bringt. Die Temperaturen schwanken zwischen einem Minimum von 23,23ºC und einem Maximum von 28,39ºC.

Die Tagesverlauf der Temperaturen

Zum Tagesbeginn, wenn die ersten Sonnenstrahlen die Insel streifen, erwarten wir eine Temperatur von etwa 23,29ºC. Im Laufe des Tages wird die Temperatur auf 26,8ºC ansteigen, bevor sie am Nachmittag auf 25,3ºC zurückgeht. Die Temperatur in der Nacht sinkt dann auf ein angenehmes 23,23ºC.

Das Gefühl der Temperaturen

Die gefühlte Temperatur wird jedoch leicht abweichen, da sie von Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird. Morgens verspürt man ein angenehmes Gefühl von 23,89ºC; tagsüber kann das Gefühl auf bis zu 27,64ºC ansteigen. Am Nachmittag und in der Nacht kühlt sich das Gefühlstemperatur auf 25,45ºC bzw. 23,31ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck für den Tag wird bei 1013 hPa liegen und die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 57%. Für diejenigen unter Ihnen, die an Segel- und Windaktivitäten interessiert sind, beachten Sie bitte, dass der Wind kräftig wehen wird, mit einer Geschwindigkeit von 8,29m/s in Richtung 61º und Böen von 9,34m/s. Bedenken Sie auch, dass die Wolkendecke voraussichtlich 100% beträgt, und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 94%, also vergessen Sie nicht Ihren Regenschirm! Mit diesen Informationen sind Sie ideal ausgestattet, um Ihren Tag in Santa Ponsa zu genießen. Trotz des leichten Regens sind die Temperaturen perfekt, um die zahlreichen Outdoor-Angebote und das atemberaubende Umfeld der Region zu genießen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag bei jedem Wetter!