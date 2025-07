Wetterbericht: Leichter Regen in Cala Rajada auf Mallorca am 24. Juli 2025

Der heutige Wetterbericht für Cala Rajada wirft einen Blick auf den Himmel und bringt uns eine Prognose von leichtem Regen. Sowohl Besucher auf der Suche nach ein wenig Abkühlung, als auch Einheimische können den Tag bei angenehm kühlen Temperaturen verbringen, die perfekt für eine Kaffeepause in einem der vielen charmanten Cafés am Meer sind.

Die Temperaturen: Ein angenehm kühler Tag

Die Wetterprognose verspricht uns heute Mindesttemperaturen von 22.97ºC und Höchsttemperaturen von 27.8ºC. Der Tag startet mit erfrischenden 23.96ºC am Morgen, gefolgt von 23.35ºC am Tag und 23.42ºC am Nachmittag. In der Nacht erwartet uns dann eine angenehm kühle Temperatur von 24.42ºC.

Gefühlte Temperaturen: Komfortables Klima

Für viele von uns ist jedoch die gefühlte Temperatur aussagekräftiger, und hier bringt uns der Tag angenehme Temperaturen. Die Prognose sagt 24.4ºC morgens, 23.59ºC tagsüber, 23.51ºC nachmittags und 24.48ºC nachts voraus. Genießen Sie das wunderbare mediterrane Klima, das von der natürlichen Schönheit der Umgebung noch verstärkt wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein vollständiges Bild

Der atmosphärische Druck liegt bei 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 71%, was für ein angenehm feuchtes Klima sorgt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 11.04m/s aus einer Richtung von 54°, mit Böen von bis zu 11.35m/s. Die Wolkendecke liegt bei 100%, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 58%. Ein perfekter Tag für alle, die den leichten Regen von Mallorca genießen möchten.

Aufgrund des leicht wechselhaften Wetters empfehlen wir Ihnen, einen Regenschirm bereitzuhalten, aber keine Sorge, dies ist ein typischer sommerlicher Regenschauer, der die Insel schön grün und blühend hält. Genießen Sie Ihr Aufenthalt in Cala Rajada, wo Sandstrände, kristallklares Wasser und die mediterrane Brise das ultimative Urlaubserlebnis bieten.