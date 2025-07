Wetteraussichten für Cala Millor am 25. Juli 2025: Leichter Regen erwartet

Ein gemäßigter Tag mit gelegentlichen Regenschauern erwartet die Bewohner und Besucher von Cala Millor am 25. Juli 2025. Im Allgemeinen werden die Temperaturen zwischen 20,51ºC und 25,27ºC schwanken, wobei der meiste Niederschlag tagsüber erwartet wird. Trotz der möglichen Beeinträchtigungen durch den Regen, ist das Wetter für verschiedene Outdoor-Aktivitäten immer noch angenehm, vorausgesetzt, man ist auf den Regen vorbereitet. Die Temperaturen bleiben relativ gleichmäßig, was insgesamt zu einem angenehmen Tag in Cala Millor führt.

Temperaturverlauf am 25. Juli 2025 Die Tageshöchsttemperatur wird ca. 24,49ºC betragen, mit einem abendlichen Tiefststand von 23,18ºC. Morgens erwachen die Bewohner Cala Millors zu einer angenehmen Temperatur von etwa 20,74ºC, die sich am Nachmittag auf 24,32ºC erhöht. Insgesamt bleibt das Wetter den gesamten Tag über relativ mild mit leichten Schwankungen innerhalb des vorhergesagten Bereichs. Gefühlte Temperaturen am kommenden Tag Trotz der vorhergesagten Regenfälle wird das thermische Gefühl die Situation noch angenehmer machen. Die gefühlte Temperatur wird morgens bei etwa 20,88ºC liegen, um sich über den Tag hinweg auf etwa 24,43ºC zu erhöhen. Auch am Nachmittag bleibt dieses angenehme Niveau mit 24,22ºC erhalten, bevor es gegen Mitternacht auf 23,07ºC abfällt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen Der erwartete atmosphärische Druck für den Tag liegt bei 1016 hPa mit einer Luftfeuchtigkeit von 55%. Damit bleibt der Tag zwar etwas feucht, aber weit entfernt von erdrückender Schwüle. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von etwa 11,59 m/s aus Richtung 358º wehen, mit gelegentlichen Böen von bis zu 12,53 m/s. Die Wolkendecke wird schätzungsweise 96% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%, was auf einen sicheren Regenschauer hinweist.