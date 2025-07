Leichter Regen und angenehme Temperaturen erwarten Palma am 25. Juli

Urlauber, die auf der sonnenverwöhnten Insel Mallorca weilen, sollten sich am 25. Juli auf einen leichten Regenschauer in der Hauptstadt Palma einstellen. Während die Temperaturen eine angenehme Bandbreite von 20.35ºC bis 27.55ºC aufweisen, spendet diese kleine Dosis H2O eine willkommene Abkühlung, um die Mittelmeerhitze in Schach zu halten.

Tageszeitentemperaturen im Detail

Eine kühle Brise begleitet den Sonnenaufgang mit einer erwarteten Temperatur von 20.35ºC am Morgen. Wenn Sie Ihre Tagestour planen, bedenken Sie, dass die Temperatur auf ein Maximum von 27.4ºC steigt - eine perfekte Temperatur, um die wunderschöne Altstadt zu erkunden oder sich an den Strand zu begeben. Am Nachmittag ist mit einer leichten Abkühlung auf 26.56ºC zu rechnen, während die Nacht ein beruhigendes 21.82ºC bietet, ideal, um einen Sommernachtsspaziergang zu genießen.

Gefühlte Temperaturen - Eine Frage des Empfindens

Die gefühlten Temperaturen konkurrieren mit den tatsächlichen Werten. Mit erwarteten 20.5ºC ist der Morgen das perfekte Wetter, um den Tag mit einem Frühstück im Freien zu beginnen. Mittags wird das Thermometer eine gefühlte 27.22ºC anzeigen, genug, um die leichte Sommerkleidung auszupacken. Am Nachmittag bleibt die gefühlte Temperatur stabil bei 26.56ºC und kühlt nach Einbruch der Dunkelheit auf 21.81ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Eine vollständige Wetteranalyse

Der Atmosphärendruck misst einen stabilen 1016 hPa während die Luftfeuchtigkeit 41% erreicht, was eine erfrischende Abwechslung von der sonstigen Trockenheit des Sommers darstellt. Auf einen Schirm sollte jedoch nicht verzichtet werden, denn die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%. Der Wind weist eine Geschwindigkeit von 7.27m/s in Richtung 70º auf, wobei Böen bis zu 10.05m/s möglich sind. Zur Ergänzung dieser vollständigen meteorologischen Momentaufnahme decken Wolken zu 36% den Himmel ab.

Auch wenn der 25. Juli in Palma also ein wenig feucht werden könnte, gibt es keinen Grund zur Traurigkeit. Die Insel bietet mit ihren zahlreichen Angeboten immer eine perfekte Alternative, egal bei welchem Wetter. Genießen Sie Ihren Urlaub in Palma trotzdem in vollen Zügen!