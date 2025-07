Erfrischender Regen und gemäßigte Temperaturen: Wetterbericht für Sóller, 25. Juli 2025

_Starten Sie in den Tag mit unseren aktuellen Wetterinformationen rund um Sóller für den 25. Juli 2025. Unser Wetterbericht gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über Temperatur, gefühlter Temperatur, Luftdruck-, Luftfeuchtigkeits- und Windbedingungen. Alles, was Sie wissen müssen, um den Tag gut informiert zu starten._

Das Thermometer sagt...

Am heutigen Tag variieren die Temperaturen zwischen angenehmen 19,18°C in den frühen Morgenstunden und einem moderaten Maximum von 26,18°C. Über den Tag verteilt können wir damit rechnen, dass die Temperaturen um die Mittagszeit auf bis zu 25,5°C ansteigen, bevor sie am Nachmittag leicht auf 24,79°C fallen. In der Nacht kühlt es sich dann auf 20,72°C ab.

Wie wir es wirklich fühlen...

Die gefühlten Temperaturen bleiben ähnlich wie die tatsächlichen Temperaturen. Morgens fühlt es sich mit 19,48°C etwas kühler an, während es tagsüber auf 25,36°C ansteigt. Am Nachmittag wird das Thermometer dann einen Wert von 24,6°C anzeigen, und in der Nacht wird es auf ein recht angenehmes 20,75°C abfallen.

Hochdruck, trockene Luft und eine frische Brise...

Unser Wetterbericht wäre nicht vollständig, ohne einen detaillierten Blick auf Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind. Mit einem atmosphärischen Druck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 48% lässt sich der Tag als eher trocken und stabil bezeichnen. Ähnliche Bedingungen erzeugen oft ein angenehmes und komfortables Wettergefühl. Der Wind wird aus Richtung 53° mit einer Geschwindigkeit von 6,97m/s wehen, mit Böen, die bis zu 9,82m/s erreichen können - perfekt für alle, die eine frische Brise genießen. Zum Schluss: Unser Wetterbericht meldet eine Wolkendecke von 27% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 100% - es wird also definitiv ein Tag mit mäßigem Regen. Also bereiten Sie sich vor und denken Sie daran, Ihren Regenschirm einzupacken. Bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden, falls sich die Bedingungen ändern. Kommen Sie gut durch den Tag, Sóller!