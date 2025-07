Wettervorhersage für Alcúdia am 25. Juli 2025: Leichter Regen und tropische Temperaturen

In Alcúdia erwarten wir heute, am 25. Juli 2025, ein wechselhaftes Wetter mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%. Trotz des Regens dürfen sich die Einwohner und Besucher auf tropische Temperaturen zwischen 20,24ºC und 26,43ºC freuen. Der Himmel zeigt sich mit einer Wolkendecke von 36% eher bedeckt.

Tagesschwankungen der Temperatur

Der Tag startet mit morgendlichen 20,24ºC, steigt bis zum Tageshöhepunkt auf angenehme 25,16ºC und flacht am Nachmittag etwas auf 24,65ºC ab. In der Nacht senkt sich das Thermometer auf 23,25ºC, was immer noch für ein tropisches Nachtklima sorgt.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der real gemessenen Temperaturen können menschliche Empfindungen variieren. Die gefühlte Temperatur wird morgens bei 20,51ºC liegen, tagsüber auf 25,12ºC ansteigen und nachmittags bei 24,66ºC liegen. Auch in der Nacht bleibt es mit gefühlten 23,2ºC angenehm warm.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Weitere klimatische Bedingungen, die das Wetter in Alcúdia beeinflussen, sind der atmosphärische Druck von 1017 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 53 Prozent. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 10,91 m/s aus einer Richtung von 40º wehen, mit Böen die bis zu 11,63 m/s erreichen können. Das Wetter in Alcúdia ist also trotz des leichten Regens warm und wird allen Bewohnern und Besuchern ermöglichen, den Tag voll zu genießen. Denken Sie einfach daran, einen Regenschirm dabei zu haben und genießen Sie das tropische Klima dieses schönen Ortes.