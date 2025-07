Wetter in Santanyí am 25. Juli 2025: Regnerischer Tag im Hochsommer

Sanfter Sommerregen statt sengender Sonnenschein steht den Mallorquinern und ihren Besuchern in Santanyí am 25. Juli 2025 ins Haus. Nach unserer aktuellen Wetterprognose wird es ein ungewöhnlicher Tag mit leichtem Regen sein, der den sonst so sonnigen Hochsommer Mallorcas belebt. Der Blick auf unser Thermometer zeigt aber, dass trotz der feuchten Witterung Sommer-Feeling sicher nicht zu kurz kommt.

Angenehme Temperaturen trotz Regenwetter Für den morgendlichen Rippenstoß Matutino können Sie mit einer Temperatur von 21,24 Grad Celsius rechnen. Wie für diese Jahreszeit typisch, werden die Temperaturen tagsüber auf 25,88 Grad Celsius ansteigen, bevor sie am Nachmittag auf leichte 25,44 Grad Celsius abkühlen. Die Nacht ist mit 23,11 Grad angenehm mild. Das thermische Gefühl: ein Hauch frischer als die tatsächliche Temperatur Auch wenn der Regen abkühlt, ist das thermische Gefühl weiterhin sommerlich: Morgens werden Sie 21,35 Grad Celsius spüren, über den Tag verteilt dann im Schnitt angenehme 25,8 Grad Celsius und abends eine gemäßigte Temperatur von rund 23,07 Grad Celsius. Es wird also nicht zu heiß, aber trotzdem warm genug, um den Tag voll und ganz genießen zu können. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alles im grünen Bereich Der atmosphärische Druck bleibt stabil bei 1015 hPa, ebenso die relative Luftfeuchtigkeit bei 49%. Dies sorgt für eine angenehme Luftqualität. Mit einem Wind von 9,71 m/s in 29 Grad Richtung und Böen von bis zu 12,4 m/s ist mit etwas Frische zu rechnen, jedoch sind keine Sturmszenarien zu erwarten. Unsere Bewölkungsprognose liegt bei 97%, was den regnerischen Tag bestätigt und eine Regenwahrscheinlichkeit von 100% Auch wenn der Wetterbericht für Santanyí am 25. Juli 2025 einen leicht regnerischen Tag verspricht, ist der mallorquinische Sommer nichtsdestoweniger präsent. Nehmen Sie Ihre Regenschirme mit, aber vergessen Sie auch Ihre Sonnenbrille nicht, denn nach dem Regen kommt sicher die Sonne!