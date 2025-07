Leichter Regen für Santa Ponsa erwartet: Erfrischung für den warmen Sommer auf Mallorca

Der heutige Tag verspricht in Santa Ponsa ein interessantes Wetterphänomen: Wir erwarten einen leichten Regenfall, der für eine angenehme Erfrischung in der sommerlichen Wärme von Mallorca sorgen wird. Mit Temperaturen zwischen 21.14 ºC und 27.15 ºC bleibt es angenehm warm. Lasst uns zusammen die Einzelheiten der Wetterlage in unserer schönen Stadt durchgehen.

Temperatur in den verschiedenen Tagesabschnitten Am frühen Morgen ist ein Temperaturwert von 21.14 ºC zu erwarten. Auf diese angenehme Morgenfrische folgt ein wärmerer Tagesverlauf mit 26.91 ºC am Mittag und leicht steigenden 26.95 ºC am Nachmittag. Die Nacht kühlt dann auf erfrischende 23.16 ºC ab. Das gefühlte Temperaturerlebnis Dank unserer umfangreichen meteorologischen Kenntnisse können wir Ihnen auch das thermische Gefühl des Tages genauer verraten. Es handelt sich hierbei um die gefühlte Temperatur, die Werte von morgens 21.27 ºC, am Tag 27.05 ºC, nachmittags 27.03 ºC, und in der Nacht 23.18 ºC voraussagt. Ein schöner Tag steht uns bevor! Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck liegt heute bei 1016 hPa, die relative Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 45 %. Der Wind zeigt sich moderat mit Geschwindigkeiten von 5.57 m/s und Windrichtung 64 º, wobei wir gelegentliche Windböen von 7.3 m/s erwarten können. Die Wolkenbedeckung beträgt 33%, was ein ausgewogenes Mischverhältnis aus Sonne und Wolken verspricht. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt heute 100%, daher können wir uns auf leichten Regen einstellen. Dieser wird hoffentlich zur Abkühlung beitragen und die Atmosphäre vor Ort erfrischen. Bleiben Sie stets informiert und gehen Sie gut vorbereitet in den Tag mit unseren umfassenden Wetterinformationen für Santa Ponsa.