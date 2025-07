Wettervorhersage Cala Rajada, 25. Juli 2025: Leichter Regen und angenehme Temperaturen

Es ist ein bewölkter Tag in Cala Rajada, einem malerischen Fischerdorf auf der wunderschönen Insel Mallorca. Der 25. Juli 2025 präsentiert sich mit leichtem Regen, der die hitzige Sommertemperatur abkühlen wird und einen perfekten Tag für diejenigen bietet, die es nicht zu heiß mögen. Die erwarteten Temperaturen liegen zwischen minimal 20,84ºC und maximal 25,76ºC, während die gefühlten Temperaturen leicht davon abweichen.

Temperaturverlauf im Tagesverlauf

Der Tag beginnt mit 21,07ºC am Morgen, wärmt sich auf 24,23ºC am Tag auf, erreicht 24,45ºC am Nachmittag und kühlt auf 24,04ºC in der Nacht ab. Es wird empfohlen, eine leichte Sommerjacke bei sich zu haben, falls Sie während des Tages im Freien sind.

Gefühlte Temperaturen im Laufe des Tages

Das persönliche Wärmeempfinden variiert oftmals von den tatsächlichen Werten. Am Morgen fühlt es sich ein bisschen wärmer an mit 21,27ºC, erhöht sich ähnlich wie die tatsächlichen Temperaturen auf 24,25ºC tagsüber und nachmittags 24,44ºC. In der Nacht ist es mit 23,96ºC ein wenig kühler. Drinnen zu bleiben oder draußen zu spazieren, könnte also beide eine angenehme Option sein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Mit einem atmosphärischen Druck von 1016 hPa, wird dieser Tag einige kühlere Temperaturen mit sich bringen, was eine erfreuliche Abwechslung von den üblichen heißen Sommertagen ist. Die erwartete Luftfeuchtigkeit liegt bei 59%, was bedeutet, dass es sich weniger schwül anfühlt. Was den Wind betrifft, können wir einen konstanten Luftstrom aus nördlicher Richtung (359º) mit 12,5m/s erwarten, mit Böen, die bis zu 12,86m/s erreichen können. Insgesamt sieht es nach einem gemütlichen Tag aus, trotz der 91% Wolkendecke und der Regenwahrscheinlichkeit von 100%. Dieser leichte Regen könnte jedoch als Segen für Einheimische und Touristen gleichermaßen angesehen werden, die eine Abwechslung von der Hitze der Insel Mallorca suchen. Ziehen Sie eine leichte Jacke und bequeme Schuhe an und gehen Sie raus, um das erfrischende Wetter zu genießen!