Wetterbericht für Palma, Mallorca am 27. Juli 2025: Klarer Himmel und angenehme Temperaturen

Der klare Himmel dominiert den heutigen Tag in Palma, der Hauptstadt der wunderschönen Insel Mallorca. Mit einer perfekten Mischung aus milden und warmen Temperaturen erwartet die Bewohner und Besucher ein angenehmer Juli-Tag. Die geringe Wolkendecke von nur 1% und die nullprozentige Regenwahrscheinlichkeit sichern einen ungestörten Genuss der malerischen Landschaften dieser beliebten Mittelmeerinsel.

Tag für Tag: Der Temperaturverlauf in Palma heute

Der Tag beginnt in Palma mit einer erfrischenden Temperatur von 21.92ºC am Morgen. Mit dem Fortschreiten des Tages erwärmt es sich auf bis zu 28.07ºC um die Mittagszeit, bevor es am Nachmittag auf 27.05ºC herunterkühlt. Ein kluger Schachzug der Mutter Natur, um Touristen und Bewohnern den maximalen Komfort zu bieten. Und für eine gemütlichere Nacht senkt sich das Thermometer auf 24.26ºC.

Durch den Tag mit der gefühlten Temperatur

Die tatsächlichen Zahlen spiegeln häufig nicht das tatsächliche Körpergefühl wider. Angesichts der leichten Brise fühlt sich die Temperatur heute in Palma etwas höher an. Der Morgen beginnt mit angenehmen 22.13ºC . Das Strahlen der Mittagssonne bringt eine gefühlte Höchsttemperatur von 28.72ºC mit sich, bevor sie am Nachmittag auf 28.14ºC fällt. Die nächtliche Verschnaufpause wird durch die gefühlte Temperatur von 24.62ºC noch angenehmer gemacht.

Blicke über die Wetterlandschaft: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre liegt heute bei einer Druckmarke von 1018 hPa. Dies, in Kombination mit der angenehmen Luftfeuchtigkeit von 52%, trägt zu dem komfortablen Klima bei, das den Tag prägen wird. Die Böen werden mit einer Geschwindigkeit von 5.95m/s aus Richtung 235º wehen, und gelegentlichen Spitzenböen von 5.87m/s. Dies führt zu einer Brise, die gerade stark genug ist, um für Erfrischung zu sorgen, jedoch nicht stark genug, um den Tag zu stören.

Zusammenfassend kann man also festhalten, dass es sich heute um einen wunderschönen Tag in Palma, Mallorca handelt – perfekt geeignet für Outdoor-Aktivitäten, die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten oder einfach nur zum Entspannen am Strand.