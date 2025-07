Wettervorhersage Sóller, Mallorca für den 27. Juli 2025

Die malerische Bergstadt Sóller auf Mallorca erwartet am 27. Juli 2025 einen klaren Himmel, perfekt für einen Ausflug in die umliegenden Orangenhaine oder eine erfrischende Pause auf der Hauptplatz. Werfen wir einen genauen Blick auf die Wetterprognose für diesen Tag.

Die Temperaturen in Sóller am 27. Juli

Die Sonne von Sóller begrüßt den Tag schon früh mit angenehmen 20.32ºC. Als wir in die Tagesmitte hinein schreiten, können wir eine maximale Temperatur von 28.65ºC erwarten. Für den Nachmittag werden Temperaturen von 26.68ºC prognostiziert und wenn die Sonne untergeht, erwarten wir eine angenehme Nachttemperatur von 23.31ºC. Eine ideale Kombination, um Ihre Zeit in der freien Natur zu genießen.

Gefühlte Temperaturen in Sóller am 27. Juli

Temperaturen können manchmal trügerisch sein, da das Klima auf Mallorca oft zur Erhöhung der gefühlten Temperaturen führt. Am Morgen sollten sich die 20.32ºC eher wie 20.6ºC anfühlen, während die Tageshöchsttemperatur von 28.65ºC auf 28.9ºC klettern könnte. Der Nachmittag sollte sich mit einer gefühlten Temperatur von 27.51ºC etwas abkühlen und die Nacht wird mit gefühlten 23.58ºC abrunden.

Detaillierte Wetterbedingungen

Die atmosphärischen Bedingungen für den 27. Juli in Sóller zeichnen sich durch einen atmosphärischen Druck von 1018 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 47% aus. Der Wind, laut Prognose, wird mit durchschnittlich 4.67m/s aus Richtung 269º wehen und könnte in Böen bis zu 4.84m/s erreichen. Zum Glück erwarten wir nur eine geringe Wolkendecke von 2% und es besteht keine Wahrscheinlichkeit für Regen. Alles in allem ein perfekter Tag um die schönsten Seiten der Insel zu entdecken!