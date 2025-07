Wetterbericht: sonniger Tag in Cala Millor am 27. Juli 2025

Das Wetter in Cala Millor verspricht für den 27. Juli 2025 angenehm klar zu bleiben. Die Bewohner und Besucher können sich auf einen Tagesverlauf freuen, der vom Morgen bis in die Nacht hinein durchgehend klare Himmelsbedingungen bietet. Der Himmel bleibt beinahe wolkenlos mit einer Wolkendecke von 0%, und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt ebenfalls bei 0%, was den Tag ideal für Outdoor-Aktivitäten macht.

Der Temperaturverlauf in Cala Millor

Die Temperaturen in Cala Millor werden im Laufe des Tages leicht schwanken. Der kühlste Punkt des Tages wird der frühe Morgen mit erwarteten 21.61ºC sein. Am Tag erwärmt sich die Temperatur auf optimale 27.12ºC. Im Nachmittag sinkt die Temperatur leicht auf 26.62ºC, und die Nacht schließt mit beruhigenden 24.54ºC ab. Der Unterschied zwischen der minimalen und maximalen Temperatur beträgt 5.75ºC.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Während die tatsächlichen Temperaturen wichtig sind, spielt auch das gefühlte Thermometer eine Rolle. Früh am Morgen wird es sich anfühlen wie 21.73ºC, tagsüber steigen die gefühlten Temperaturen leicht auf 27.66ºC an. Am Nachmittag bleibt das Thermometer unverändert bei 26.62ºC, wobei sich die gefühlte Temperatur in der Nacht auf 24.88ºC abkühlt. Trotz der geringen Schwankungen bleiben die gefühlten Temperaturen insgesamt angenehm.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck in Cala Millor bleibt stabil bei 1017 hPa, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 52%. Das entspricht einer relativ trockenen Witterung, perfekt für einen Strandausflug. Der Wind weht mit einer moderaten Geschwindigkeit von 3.93m/s aus Richtung 248º, mit Böen, die Geschwindigkeiten bis zu 6.37m/s erreichen können. Alles in allem verspricht dies ein fantastischer Tag für alle, die das klare und sonnige Wetter in Cala Millor genießen möchten.