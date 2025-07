Port d'Andratx begrüßt den 27. Juli mit strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen

Mit einem klaren, strahlend blauen Himmel und Temperaturen, die einen perfekten Sommertag versprechen, startet Port d'Andratx auf der Insel Mallorca in den 27. Juli. Ein ganz besonderer Tag für alle Sonnenanbeter und Wasserratten, da die Wetterbedingungen einfach ideal sind. Aber auch alle, die es eher etwas kühler mögen, dürften mit dem Wetter im Hafen von Andratx mehr als zufrieden sein.

Angenehme Tagestemperaturen versprechen Sommerfreuden pur

Angefangen mit morgendlichen Temperaturen von 24,69°C steigen wir im Laufe des Vormittags auf angenehme 26,37°C an. Auch der Nachmittag bleibt mit 26,18°C durchaus sommerlich warm, bevor die Temperaturen abends auf leicht kühlere 25,71°C absinken. Perfekt für eine entspannte Abend-Veranda-Sitzung oder ein Spaziergang am Port. Den höchsten Stand erreichen wir bei einer Maximaltemperatur von 26,5°C, während das Thermometer nicht unter 24,67°C sinken wird.

Gefühlte Temperaturen versüßen unseren Tag

Die gefühlten Temperaturen liegen sehr nahe an den tatsächlichen und versprechen einen rundum angenehmen Tag. Mit 24,94°C am Morgen, bis zu 26,37°C während des Tages und 26,18°C am Nachmittag spüren wir den Sommer auf unserer Haut. Selbst in der Nacht kühlen wir nur leicht auf 26,22°C ab, sodass auch die Abende und Nächte unter dem Sternenhimmel von Port d'Andratx zum Genießen einladen.

Angenehmes Klima dank mäßigem Luftdruck und relativer Luftfeuchtigkeit

Ein atmosphärischer Druck von 1018 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 63% sorgen dafür, dass das angenehme Wettergefühl komplettiert wird. Eine leichte Brise mit 4,89m/s kommt aus Richtung 235º und kann in Böen bis zu 5,07m/s erreichen. Wunderbare Bedingungen also, um vielleicht eine kleine Segeltour zu unternehmen oder ganz einfach die frische Meeresluft einzusaugen.

Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag in Port d'Andratx! Genießen Sie die sommerlichen Bedingungen und lassen Sie es sich gut gehen!