Glasklarer Himmel: Sonnenschein pur in Santanyí am 27. Juli

Ein idealer Tag für alle Sonnenanbeter und Outdoor-Enthusiasten wartet auf Santanyí am 27. Juli mit makellosem Himmel, der von der strahlenden Sonne beherrscht wird. Das Thermometer klettert auf erfreuliche Temperaturen, während der Himmel seine Türen weit offen hält und keine Regenwolke zulässt. Der spürbare Seewind sorgt dafür, dass die Sonnenstrahlen nicht zu überwältigend werden und sorgt für eine frische Brise.

Temperaturverläufe im Tagesverlauf

Die Temperaturen in Santanyí haben am frühen Morgen ein Minimum von 22,78ºC, was einen angenehm kühlen Start in den Tag ermöglicht. Aber keine Sorge, der Thermometeranstieg ist dafür da, um die Wärme zu liefern, mit einer erwarteten Tageshöchsttemperatur von 27,71ºC. Am Nachmittag hält sich das Thermometer standhaft bei soliden 26,89ºC. Sobald die Sonne den Horizont küsst, sinken die Temperaturen nachts auf ein mildes 24,65ºC.

Gefühlte Temperaturen von Morgendämmerung bis Dunkelheit

Die hohe Luftfeuchtigkeit und der leichte Wind sorgen dafür, dass die gefühlten Temperaturen etwas höher sind als die tatsächlichen Werte auf dem Thermometer. Morgens fühlt es sich an wie 22,97ºC, während der Tag ein Hitzegefühl von maximal 28,21ºC mit sich bringt. Am Nachmittag kühlt es sich auf gefühlte 27,94ºC ab und in der Nacht wird es sich wie 25ºC anfühlen.

Lufteinflüsse: Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Ein stabiler atmosphärischer Druck von 1017 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 51% werden erwartet, um eine erfrischendes Klima zu gewährleisten. Ein kräftiger Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7,32 m/s aus Richtung 237º. Unvorhersehbare Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 6,99 m/s erreichen, was zu einem leichten Leuchten auf dem welligen Meer führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 27. Juli in Santanyí ein Traum von einem Sommertag sein wird. Ein klarer Himmel, komfortable Temperaturen und ein erfrischender Wind machen den Tag perfekt für alle Outdoor-Aktivitäten.