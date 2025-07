Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen in Santa Ponsa

Das prächtige Santa Ponsa, gelegen an der Südwestküste der belebten Baleareninsel Mallorca, empfängt den 27. Juli 2025 mit einem klaren Himmel und einer erfrischenden Brise. Damit gerät der so typische mallorquinische Sommercharme noch mehr zur Geltung, verspricht eine wundervolle Atmosphäre unter der strahlenden Sonne und eine sorglose Zeit, die an den malerischen Stränden oder den lebensfrohen Cafés und Restaurants des Ortes verbracht werden kann.

Die Temperaturen

Die Temperaturen sind an diesem Tag angenehm mild mit einer minimalen Temperatur von 23.38ºC in den frühen Morgenstunden und einer maximalen Temperatur von 27.26ºC zur Mittagszeit. Während der morgendlichen Frühe können Sie ein sanftes 23.47ºC erwarten, welches dann auf 27.05ºC am Tag ansteigt, um sich gegen den Nachmittag auf 26.44ºC einzupendeln. In der kühlen Nacht zeigt das Quecksilbersäulchen schließlich 24.93ºC an.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen weichen jedoch aufgrund der geringen Luftfeuchtigkeit von den tatsächlichen Temperaturen ab. Morgens starten wir also mit einer gefühlten Temperatur von 23.67ºC in den Tag, steigern uns auf gemütliche 28ºC am Mittag, um den Nachmittag bequem bei 26.44ºC ausklingen zu lassen und nachts mit einer gefühlten Temperatur von 25.36ºC angenehm abzukühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Unser Tag wird von einen Atmosphärendruck von 1018 hPa begleitet, was für stabiles Wetter spricht. Es wird eine moderate Luftfeuchtigkeit von 58% erwartet, welche für ein angenehmes Klima sorgt. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5.13m/s aus Richtung 238º wehen, und kleine Böen können bis zu 5.29m/s erreichen. Eine Wolkendecke ist fast nicht vorhanden, sie beträgt lediglich 1%, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt sogar 0%, damit steht einem Sonnentag nichts im Weg.

Kurzum: für alle Sonnenanbeter, Strandliebhaber und Wasserratten werden es ideale Bedingungen in Santa Ponsa, um den Sommer in vollen Zügen zu genießen. Unsere Empfehlung: packen Sie die Sonnencreme ein und machen Sie sich bereit für einen herrlichen Tag unter der mallorquinischen Sonne!