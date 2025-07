Wunderbares Sommerwetter erwartet Cala Rajada am 27. Juli

Willkommen zu unserer Wettervorhersage für den 27. Juli in der malerischen Bucht Cala Rajada auf der schönen Insel Mallorca. Freuen Sie sich auf einen Tag mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen, ideal für einen Tag am Strand oder einen Spaziergang durch das bezaubernde Fischerdorf. Mit kaum einer Wolke am Himmel und null Regenwahrscheinlichkeit, haben wir die perfekten Bedingungen für Ihren Sommerausflug.

Temperaturen durch den Tag

Beginnen Sie Ihren Tag mit einer milden Minimaltemperatur von 22,3ºC in den Morgenstunden. Wie erwartet, steigt die Temperatur am Vormittag und erreicht gegen Mittag ihren Höhepunkt mit einer Maximaltemperatur von 26,42ºC. Am Nachmittag können Sie immer noch eine angenehme Temperatur von 25,99ºC genießen, die sich bis in die Nacht mit einer Temperatur von 25,07ºC hinein fortsetzt.

Das Thermische Gefühl

Wie fühlt sich das Wetter wirklich an? Gute Neuigkeiten, es fühlt sich genauso gut an wie es sich anhört. Die gefühlten Temperaturen sind praktisch identisch mit den tatsächlichen Temperaturen. Morgens fällt es auf 22,44ºC - kaum wahrnehmbar kälter als die tatsächliche Temperatur. Das Thermometer zeigt 26,42ºC tagsüber und bleibt mit 25,99ºC am Nachmittag und 25,49ºC in der Nacht weiterhin sehr angenehm.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Nicht nur die Temperaturen sind ideal, sondern auch die Atmosphärenbedingungen. Der atmosphärische Druck liegt bei 1017 hPa und die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 56% in einem angenehmen Bereich. Ein leichter Wind mit 4,39m/s und Böen von 6,04m/s kommt aus der Richtung 241º, der gerade genug Brise für eine Erfrischung bietet, ohne Ihren Strandtag zu stören.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cala Rajada am 27. Juli alles bietet, was man von einem perfekten Sommertag auf Mallorca erwartet. Sonnenhungrige und strandliebende Urlauber kommen voll auf ihre Kosten. Genießen Sie den strahlend blauen Himmel, das erfrischende Meer und die mediterrane Schönheit dieser bemerkenswerten Insel.