Das Wetter: Die Sonne macht einen kleinen Kurztrip nach Mallorca

An diesem Sonntag gönnt sich die Sonne noch einmal einen "Kurzurlaub" auf Mallorca: Bei Höchsttemperaturen von bis zu 31 Grad in Inca und Manacor zeigt sie sich von ihrer besten Seite. Doch schon am Montag ändert sich das Bild deutlich: Der Himmel zieht sich zu, die Temperaturen sinken spürbar. Am Montagnachmittag und Dienstag ist sogar mit Regen zu rechnen. Wer also noch Strandpläne hat, sollte am Sonntag die Gelegenheit nutzen – Badehose nicht vergessen!

Am Vormittag war der Himmel – abgesehen von vereinzelten Schleierwolken – meist klar. Die Durchschnittstemperatur auf der Insel liegt bei angenehmen 30 Grad. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung vor allem im Osten leicht zu, dort sind vereinzelte schwache Schauer möglich. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Südwest, an den Küsten mit leichten Brisen. In der Nacht sinken die Temperaturen in Lluc auf frische 15 Grad. Abkühlung ab Montag Der Montag bringt deutlich kühlere Luft und mehr Wolken. Die Sonne zeigt sich nur noch vereinzelt, es bleibt wechselhaft mit gelegentlichen Schauern. Während in Palma noch bis zu 31 Grad erreicht werden, bleibt es im Rest der Insel meist unter der 30-Grad-Marke. Die durchschnittlichen Tageshöchstwerte liegen bei 26 bis 28 Grad und gehen im Wochenverlauf weiter zurück. Nachts bleibt es jedoch überwiegend warm – mit sogenannten "tropischen Nächten", bei denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad fallen. Der Wind dreht auf östliche bis nordöstliche Richtungen und bleibt schwach bis mäßig. Für Dienstag prognostiziert der staatliche Wetterdienst AEMET einen durchgehend bewölkten Himmel. Über die gesamte Insel verteilt werden gelegentliche Schauer und Nieselregen erwartet. Die Temperaturen bleiben weitgehend konstant oder sinken leicht. In Palma werden maximal 29 Grad erreicht.