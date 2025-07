Regenschauer mit milden Temperaturen erwartet in Sóller am 29. Juli 2025

An einem typischen Sommertag in Sóller würde man strahlenden Sonnenschein und klaren, blauen Himmel erwarten. Aber laut der neuesten Wetterprognosen werden wir morgen, am 29. Juli 2025, einen leichten Regenschauer mit relativ milden Temperaturen erleben. Die vorherrschende Wolkendecke von 76% und die Regenwahrscheinlichkeit von 100% signalisieren eine feuchtere Atmosphäre, die die sonst trockenen Sommer von Mallorca durchbricht.

Temperatur Überblick

Die Temperaturen werden morgen ziemlich angenehm sein, mit einem Minimum von 20.49ºC und einem Maximum von 26.23ºC. Tagesdurchschnittliche Temperaturen werden sich je nach Tageszeit ändern, wobei am Morgen 20.49ºC, am Tag 22.92ºC, am Nachmittag 24.61ºC und in der Nacht 20.94ºC erwartet werden. Diese Temperaturen, gepaart mit dem erwarteten leichten Regenschauer, werden ein untypisch erfrischendes Szenario für einen Sommertag auf der Insel schaffen.

Gefühlstoff Temperaturen

Denken Sie daran, dass die tatsächliche Temperatur nicht unbedingt dem entspricht, was wir tatsächlich fühlen. Die gefühlte Temperatur wird morgens bei 20.55ºC liegen, tagsüber wird sie 22.96ºC erreichen, am Nachmittag 24.61ºC und in der Nacht wird sie auf 21.13ºC sinken. Die Verbringung Ihres Tages im Freien angesichts dieser Temperaturen kann sich leicht und bequem anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben den Temperaturen möchte ich die Tatsache hervorheben, dass der atmosphärische Druck bei 1019 hPa liegen wird, was als normal angesehen wird. Die Luftfeuchtigkeit wird morgen bei 65% liegen. Zusammen mit der Regenwahrscheinlichkeit könnte dies zu einer feuchten Atmosphäre führen, die unüblich für die typischen Sommerbedingungen ist. Was den Wind angeht, wird er eine Geschwindigkeit von 3.57m/s in die Richtung 358º haben, mit Böen von bis zu 5.35m/s. Diese leichten Windböen könnten dazu beitragen, die ansonsten feuchte Atmosphäre abzukühlen.

Abschließend kann gesagt werden, dass der 29. Juli 2025 in Sóller ein untypischer Sommertag wird. Es könnte also eine gute Gelegenheit sein, die Freiluft-Aktivitäten ein wenig zu verändern und den Tag drinnen mit einem guten Buch oder dem Besuch eines lokalen Museums zu verbringen.