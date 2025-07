Das Wetter in Alcúdia am 29. Juli - leicht Regen bei sommerlichen Temperaturen

Das Wetter in Alcúdia zeigt sich am 29. Juli von seiner abwechslungsreichen Seite. Während die Temperaturen die sommerliche Norm erreichen, sorgt leichter Regen für gelegentliche Abkühlung. Wir blicken auf maximale und minimale Temperaturen sowie das thermische Gefühl. Zudem werfen wir einen Blick auf atmosphärische Faktoren wie Druck, Feuchtigkeit und Wind. Wer den Tag in Alcúdia verbringen möchte, sollte sich auf Wetterbedingungen einstellen, die manchmal herausfordernd, aber dennoch angenehm sein können.

Temperaturen - mild und komfortabel

Die erwarteten Temperaturen in Alcúdia schwanken zwischen einer minimalen 20,66ºC und maximalen 25,76ºC. Am Morgen zeigt das Thermometer bereits 23,57ºC, steigt am Tag auf 24,49ºC, erreicht den Höhepunkt von 25,15ºC am Nachmittag, bevor es in der Nacht auf 23,26ºC abkühlt. Der Tag verspricht also eine durchaus komfortable Wärme trotz des gelegentlichen Regens.

Gefühlte Temperaturen - eine Brise Kühle

Doch wie fühlt sich das Wetter tatsächlich an? Die morgendlichen Temperaturen werden sich tatsächlich etwas wärmer anfühlen, nämlich um die 23,78ºC. Tagsüber liegt das thermische Gefühl bei 24,27ºC, den Nachmittag durchzieht eine Brise von 24,97ºC und auch in der Nacht bleibt das Gefühl mit 23,26ºC konstant.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Mild und frisch

Der atmosphärische Druck liegt bei 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 49% in Grenzen. Ein frischer Wind weht mit 10,4m/s in Richtung 23º, mit Böen, die bis zu 13,41m/s erreichen können. Trotz einer Wolkendecke von 100% bleibt die Regenwahrscheinlichkeit mit 93% hoch. Der leichte Regen mag ein bisschen Stimmung in den ansonsten sonnigen Tag bringen, doch die milden und komfortablen Temperaturen versprechen einen angenehmen Sommer in Alcúdia.