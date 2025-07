Wetterbericht: Leichter Regen für Port d'Andratx am 29. Juli 2025

Ein etwas trüber Tag erwartet uns heute in Port d'Andratx, mit einem richtigen mediterranen Sommerschauer. Gießkanengerechtes Wetter mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100% wird den Tag prägen. Die Temperaturen liegen erfreulich konstant zwischen einem Minimum von 23.68ºC und einem Maximum von 25.14ºC. Der meridionale Wind flüstert seine Botschaft aus Richtung 109º mit bescheidener Geschwindigkeit von 5.46m/s und Böen bis zu 6.13m/s in unsere Ohren. Die Wolkendecke rangiert heute bei 46%, was unserer kleinen Bucht ein ganz spezielles Ambiente verleiht.

Detailierte Temperaturauswertung Sie sollten Ihren Tag mit einer erwarteten Temperatur von 23.68ºC am Morgen beginnen. Die Temperaturen steigen leicht auf 24.09ºC Tag und erreichen den Höhepunkt von 24.46ºC am Nachmittag, bevor sie auf 24.18ºC in der Nacht sinken. Insgesamt bietet die stabile Temperaturaufzeichnung keine Überraschungen und bleibt angenehm mild. Das gefühlte Temperaturprofil Wir sollten immer im Hinterkopf behalten, dass das gefühlte Temperaturprofil besser Auskunft gibt, wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt. Die morgendliche Temperatur fängt bei 23.75ºC an und klettert stetig auf ihr Maximum von 24.66ºC am Nachmittag. Am Abend lässt das Thermometer leicht nach auf 24.35ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Unser barometrischer Druck für den heutigen Tag beträgt 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit hält sich stabil bei etwa 68% – perfekte Bedingungen für einen gemütlichen mediterranen Regentag. Der meridionale Wind wechselt uns mit seiner sanften Brise und Geschwindigkeiten von 5.46m/s und Böen bis 6.13m/s die Spielarten des Wetters. Trotz des leichten Regens, lassen wir uns die Laune nicht verderben und machen das Beste aus dem mediterranen Sommer. Haben Sie einen großartigen Tag!