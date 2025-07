Wetterprognose für Palma, 29. Juli 2025

Der heutige Tag auf unserer geliebten Insel Palma kann mit Worten wie gemäßigt und leicht regnerisch beschrieben werden. Wir erwarten einen leichten Regen trotz relativ hochsommerlichen Temperaturen mit einer maximalen Temperatur von 26.44ºC sowie einer minimalen Temperatur, die nicht unter die 21.33ºC Marke fällt. Der Himmel zeigt sich mit etwa 55% Bewölkung doch eher bedeckt, eine Regenwahrscheinlichkeit von 89% sollten wir nicht unterschätzen.

Temperaturverlauf im Detail

Die Temperaturen zu verschiedenen Tageszeiten gestalten sich wie folgt: Am Morgengrau erwarten wir 21.33ºC, während sich das Thermometer am Tag auf 23.17ºC einpendelt. Der Nachmittag wird uns mit 25.4ºC verwöhnen, bevor die Nacht uns wieder ein Stück näher an die 22.56ºC Marke führt.

Gefühlte Temperaturen

Apropos Temperaturen, lassen Sie sich nicht von den gemessenen Werten täuschen. Die gefühlten Temperaturen weichen geringfügig davon ab. So werden Sie morgens eine gefühlte Temperatur von 21.35ºC erleben, die sich im Tagesverlauf auf 23.19ºC erhöht. Der Nachmittag bietet dann mit gefühlten 25.54ºC seine ganze Pracht, bevor die Nacht mit 22.65ºC gefühlter Temperatur einbricht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zur Vollständigkeit sollten wir auch auf die anderen atmosphärischen Zustände eingehen. Der Atmosphärendruck beträgt freundliche 1019 hPa und wir haben eine Luftfeuchtigkeitsrate von 63%. Eine leichte Brise weht uns mit einer Geschwindigkeit von 4.08m/s aus Richtung 40º entgegen, während Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 6.34m/s aufschlagen können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Tag zwar von leichtem Regen begleitet wird, die Temperaturen jedoch für ein angenehmes Klima sorgen. Denken Sie an Ihre Regenschirme und genießen Sie das kühle Nass in Kombination mit den sommerlichen Temperaturen unserer geliebten Insel.