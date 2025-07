Überwiegend bewölkt: Der Wetterbericht für Cala Millor vom 29. Juli 2025

Ein klassischer Sommertag erwartet uns in Cala Millor am 29. Juli 2025. Trotz der überwiegend bewölkten Bedingungen, kann man noch von einem relativ warmen Tag sprechen. Die Temperaturen bewegen sich dabei im angenehmen Bereich zwischen 22.13°C und 24.81°C. Mit einer Wolkendecke von 80% und einer minimalen Regenwahrscheinlichkeit von lediglich 1% können Freunde des Strandes durchaus auf ihre Kosten kommen.

Temperaturen – Zwischen angenehm warm und mild

Die Temperaturen in Cala Millor liegen am Morgen bereits bei 23.3°C, steigen am Tag auf 24.1°C und erreichen am Nachmittag ihren Höhepunkt mit 24.62°C. Selbst in der Nacht kühlt es nur auf 23.23°C ab. Dabei bleibt das Thermometer im angenehm warmen Bereich und ermöglicht so einen erholsamen Schlaf.

Gefühlte Temperaturen – Eine leichte Brise verspricht Erfrischung

Das thermische Gefühl wird morgens bei etwa 23.41°C liegen, tagsüber bei rund 23.85°C, am Nachmittag bei materiellen 24.5°C und in der Nacht bei ungefähr 23.18°C. Diese angenehmen Bedingungen und die frische Brise bringen ein erfrischendes Gefühl und machen den Urlaub auf Mallorca zu einem besonderen Erlebnis.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – Ein Blick auf weitere Wetterfaktoren

Die Atmosphärdruck liegt bei 1019 hPa, was für stabile Wetterbedingungen sorgt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 49%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 11.78m/s aus der Richtung 9° und bringt Böen von bis zu 13.01m/s mit sich. Ein leichter bis mäßiger Wind, der für Abkühlung sorgen wird.

Alles in allem erwartet uns in Cala Millor am 29. Juli 2025 ein überwiegend bewölkter, aber dennoch angenehmer Tag, der mit milden bis warmen Temperaturen und einer frischen Brise die richtigen Bedingungen für einen erholsamen Urlaubstag bietet.