Wettervorhersage für Santanyí, 29. Juli 2025: Wolkenverhangen mit angenehmen Temperaturen

Die malerische Stadt Santanyí auf Mallorca präsentiert sich an diesem 29. Juli 2025 mit einem freundlichen Kleid aus einer geringen Menge Wolken. Sanfte Brisen und moderate Temperaturen versprechen einen angenehmen Tag. Lassen Sie uns genauer auf die Prognose blicken, liebe Leser.

Die Temperaturen in Santanyí

Die Temperaturen in Santanyí zeigen sich heute sommerlich, aber nicht übermäßig heiß. Die minimum Temperatur liegt bei angenehmen 22,83ºC mit einem Maximum von 26,34ºC. Am Morgen starten wir mit frischen 22,83ºC, über den Tag klettern die Temperaturen auf 24,73ºC und zum Nachmittag erreichen wir den Höchstwert von 25,53ºC. In der Nacht kühlt es dann wieder auf 23,26ºC ab.

Gefühlte Temperaturen in Santanyí

Das thermische Gefühl, also wie wir die Temperaturen wahrnehmen, sind natürlich ein elementarer Faktor wenn es um unsere Wettererfahrung geht. Am Morgen fühlt es sich wie 23ºC an, im Laufe des Tages erwarten wir ein gefühltes Maximum von 24,51ºC, den Nachmittag verbringen wir mit gefühlt 25,47ºC und selbst in der Nacht fühlt es sich noch wie angenehme 23,23ºC an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind auf Mallorca

Der atmosphärische Druck liegt bei 1019 hPa, während die relative Luftfeuchtigkeit auf einer Komfortstufe von 48% bleibt, was nicht zu feucht und nicht zu trocken ist. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 11,09m/s in Richtung 21º und kann Böen von bis zu 11,69m/s erreichen. Die Wolkendecke beträgt nur 19% und die Regenwahrscheinlichkeit null, sodass die Sonne durchaus durchkommen sollte.

Alles in allem erwartet Santanyí einen eher milden und trockenen Tag. Genießen Sie das angenehme Wetter auf Mallorca.