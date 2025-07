Das Wetter in Santa Ponsa am 29. Juli 2025

In Santa Ponsa, einem der schönsten Ecken Mallorcas, erwartet uns für den 29. Juli 2025 eine leichte Regenschauer. Trotz des Regens bleibt das Thermometer in einem angenehmen Bereich. Beginnend mit milden 22,29°C am Morgen, steigt die Temperatur im Laufe des Tages auf bis zu 25,46°C an. Die Wolkendecke bleibt gering mit 46% und der Wind weht mit einer mäßigen Geschwindigkeit von 5,02 m/s aus Richtung 91º.

Temperaturen im Detail Der Tag beginnt in Santa Ponsa mit milden 22,29°C am Morgen. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer auf bis zu 25,05°C am Nachmittag. Bei Temperaturen um die 23,91°C am Tag und 23,49°C in der Nacht können sowohl Sonnenanbeter als auch Nachtschwärmer das mallorquinische Sommerambiente in vollen Zügen genießen. Gefühlte Temperaturen Das thermische Empfinden hängt nicht nur von den gemessenen Temperaturen ab, sondern auch von Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit. So wird die gefühlte Temperatur am Morgen 22,3°C, tagsüber 24,08°C, nachmittags 25,2°C und nachts 23,59°C betragen. Somit erwartet uns trotz des leichten Regens ein insgesamt angenehmer Tag. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Mit einem stabilen Atmosphärendruck von 1019 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 66% bleibt das Wetter auch bei leichtem Regen angenehm. Der Wind weht aus Richtung 91° mit einer mäßigen Geschwindigkeit von 5,02 m/s, in Böen sogar bis zu 6,54 m/s. Abschließend lässt sich sagen, dass sich der 29. Juli 2025 in Santa Ponsa trotz der regnerischen Aussichten als durchaus angenehme Sommererfahrung präsentieren wird. Genießen Sie die erfrischenden Regenschauer und das angenehme Küstenklima auf Mallorca in vollen Zügen!