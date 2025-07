Wettervorhersage für Cala Rajada am 29. Juli 2025

Herzlich willkommen, liebe Wetterfreunde! Hier sind wir wieder mit einer aktualisierten Wetterprognose für Cala Rajada. Der heutige Tag, der 29. Juli 2025, wird uns in Bezug auf Wetterbedingungen ein abwechslungsreiches Szenario bieten. Der Himmel wird von "nubes", also Wolken, dominiert, die für eine gemäßigte Temperatur sorgen werden. Entscheiden Sie sich für angemessene Kleidung, um den Tag angenehm zu gestalten.

Temperaturen des Tages

Es wird erwartet, dass die Temperaturen heute zwischen Minima von 22,27ºC und Maxima von 25,06ºC schwanken werden. Der Tag wird mit morgendlichen Temperaturen von 23,81ºC beginnen, während die Hitze des Tages auf durchschnittliche 24.44ºC ansteigen wird. Mit Rückkehr des Abends wird sich die Temperatur wieder auf angenehme 23.8ºC einpendeln.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen sind ein wichtiger Aspekt des Tages, die nicht außer Acht gelassen werden sollten. Erwarten Sie, dass die thermischen Gefühle morgens bei 23,94ºC, tagsüber bei rund 24,25ºC sind und nachmittags leicht auf 24,35ºC ansteigen. Die Nacht wird dann wieder kühler, mit gefühlten Temperaturen von rund 23,78ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was den Atmosphärendruck betrifft, so wird er heute bei 1019 hPa liegen, mit einer mittleren Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent. Der Wind wird aus einer Richtung von 10º mit einer Geschwindigkeit von 12,32m/s wehen, mit Böen, die bis zu 13.61m/s erreichen können. Mit einer Wolkendecke von 92 % behält der Himmel die Spannung bei. Die Wahrscheinlichkeit für Regen liegt zwar nur bei 4 %, doch in der Meteorologie ist nichts in Stein gemeißelt. Deshalb, liebe Wetterbeobachter, bleiben Sie auf dem Laufenden, um Ihr Tagesausflugsziel bestmöglich zu planen.