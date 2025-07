Wettervorhersage für Palma, Mallorca am 30. Juli 2025

Herzlich Willkommen zur aktuellen Wetterprognose für Palma, die Perle des Mittelmeers, am 30. Juli 2025. Freuen Sie sich auf einen Tag mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen, die für sommerliche Stimmung sorgen. Egal ob Sie einen Strandtag planen oder die historische Altstadt erkunden wollen, das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite.

Die Temperaturen in Palma

Die Temperatur wird einen angenehmen Verlauf nehmen, mit einem Minimum von 20,5ºC in der Früh und einem Maximum von 27,66ºC am Tag. Im Laufe des Tages erwarten uns morgens 20.58ºC, am Tag 27.55ºC, am Nachmittag 26.88ºC und in der Nacht 23.66ºC. Perfekte Bedingungen also, um den Tag unter freiem Himmel zu verbringen.

Gefühlte Temperaturen in Palma

Was uns das Thermometer sagt, ist nur die halbe Wahrheit. Entscheidend ist oftmals auch, wie die Temperaturen tatsächlich gefühlt werden. Hier liegen unsere Werte morgens bei 21.02ºC, am Tag bei 27.96ºC, am Nachmittag bei 27.31ºC und in der Nacht bei 23.73ºC. Das bedeutet für Sie: Wohlfühltemperaturen rund um die Uhr.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Palma

Aber auch weitere Faktoren wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind spielen eine Rolle für unser Wettergefühl. So beträgt der atmosphärische Druck in Palma 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit erreicht einen Prozentsatz von angenehmen 50 Prozent. Eine leichte Brise wird den Tag begleiten, mit einem durchschnittlichen Wind von 5.05 m/s aus Richtung 242º und Böen von 4.43 m/s. Ein geringer Grad an Wolkendecke von 2 Prozent und eine Regenwahrscheinlichkeit von 25 Prozent runden das aktuelle Wetterbild ab.

Wir hoffen, dass Sie diesen wunderschönen Tag in Palma in vollen Zügen genießen können. Bleiben Sie sonnig!