Sóller Wettervorhersage für den 30. Juli 2025

Ein erfrischender Tag erwartet die Bewohner von Sóller am 30. Juli 2025. Mit einer Mischung aus leichtem Regen und angenehmen Temperaturen wird der Tag zugleich belebend und komfortabel sein. Die Temperaturen schwanken zwischen einem gemäßigten Minimum von 20.09ºC und einem Maximum von 26.8ºC. Zudem typisch für den mallorquinischen Sommer, werden die Bewohner von Sóller eine geringe Wolkendecke von 9% sowie eine Regenwahrscheinlichkeit von 39 erleben.

Tages-Temperaturen in Sóller

Morgens beginnt der Tag mit einer angenehmen Temperatur von 20.16ºC, die tagsüber auf einen Höchstwert von 26.8ºC ansteigt. Bis zum Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf 25.66ºC, bevor sie in der Nacht auf 22.11ºC zurückfallen.

Gefühlte Temperaturen in Sóller

Trotz dieser physischen Werte, können die gefühlten Temperaturen durchaus vom tatsächlichen Thermometer abweichen. Am Morgen werden wir ein Gefühl von 20.61ºC spüren, das am Tag auf rund 27.4ºC ansteigt und am Nachmittag auf 25.72ºC sinkt. In den nächtlichen Stunden nimmt die gefühlte Temperatur leicht ab und erreicht ein angenehmes 22.18ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Sóller

Auf der technischen Seite bewegt sich der atmosphärische Druck bei stabilen 1019 hPa, während die Luftfeuchtigkeit ziemlich gering bleibt bei rund 53%. Darüber hinaus wird es eine leichte Brise mit einer Geschwindigkeit von 2.94m/s aus Richtung 296º geben und Böen von bis zu 2.93m/s sind möglich. Ein perfekter Tag also, um die natürliche Vielfalt und stadtische Schönheit von Sóller zu genießen.