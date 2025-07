Leichter Regenschauer bringt leichte Erfrischung bei der Sommerhitze von Alcúdia

Die Morgenstunden des 30. Juli 2025 sind in Alcúdia, Mallorca mit angenehmen Temperaturen und etwas leichtem Regen gemildert. Ein Hochdruckgebiet bewegt sich über dem Mittelmeer, was die Temperaturen in der küstennahen Stadt leicht steigen lässt. Doch der erwartete leichte Regen wird eine willkommene Abkühlung in der sonst sengenden Sommerhitze des Mittelmeers sorgen.

Zwischen behaglich und tropischen Temperaturen Kühle Morgenstunden bei 21.77ºC begrüßen die Tagesanbahnung. Später am Tag steigt das Quecksilber auf angenehme 26.83ºC, bevor es am Nachmittag auf 25.09ºC abkühlt. Mit Einbruch der Dunkelheit erwartet uns eine angenehme Abendtemperatur von 23.89ºC. Das Thermometer lügt nicht, oder doch? Es gibt oft eine Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Temperatur und der gefühlten Temperatur und der heutige Tag ist keine Ausnahme. Die gefühlte Temperatur ist am Morgen etwas höher als die tatsächliche Temperatur, mit einem erwarteten Wert von 21.96ºC. Am Tag erwarten wir eine gefühlte Temperatur von 27.49ºC und am Nachmittag 25.25ºC. Nachttemperaturen fallen auf ein erträgliches gefühltes 24.03ºC. Leichter Wind, geringe Wolkendecke und leichte Regenschauer Der Atmosphärendruck ist stabil bei 1019 hPa, die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 54%. Der Wind weht aus 1º Richtung mit einer Geschwindigkeit von 6.12 m/s und Böen können bis zu 5.03 m/s erreichen. Bei nur 11% Wolkendecke werden wir größtenteils klaren Himmel sehen, aber die Regenwahrscheinlichkeit beträgt heute immerhin noch 66%. Es kann also sein, dass uns der eine oder andere Schauer erfrischt. Fassen wir zusammen: Es ist ein typischer Sommertag in Alcúdia mit angenehmen Temperaturen, etwas Wind und leichtem Regen. Ideal, um den Strand zu genießen oder Alcúdias Altstadt zu erkunden. Aber denken Sie daran, immer einen Regenschirm in Ihrer Strandtasche zu haben!