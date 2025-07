Sommerliches Wetter und klarer Himmel in Cala Millor

Wir haben die neuesten Wettervorhersagen für unser schönes Cala Millor, und es scheint ein idealer Tag für einen Ausflug an unseren schönen Stränden zu sein. Mit Bedingungen, die auf einen klaren Himmel hindeuten, und der Angabe einer fast nullprozentigen Regenwahrscheinlichkeit dürfen sich Einheimische und Besucher auf einen perfekten Sommertag freuen.

Temperaturspektrum des Tages

Mit einer minimalen Temperatur, die knapp unter 20ºC liegt, und einer maximalen Temperatur von 25,79ºC wird es ein ideales Wetter für Badegäste. Das Wetter wird den ganzen Tag über konstant und angenehm warm bleiben - am Morgen werden 21,01ºC erwartet, am Tag 25,79ºC, am Nachmittag 24,81ºC und in der Nacht ein immer noch mildes 23,61ºC.

Gefühlte Temperaturen

Auch wenn das Quecksilber nicht allzu hoch klettert, ist das thermische Gefühl immer etwas subjektiver. Morgens werden Sie ein thermisches Gefühl von etwa 21,1ºC verspüren, tagsüber steigt es sanft auf 25,86ºC, am Nachmittag auf 24,89ºC und in der Nacht liegt es bei etwa 23,67ºC. Eine durchgängige Brise wird dabei helfen, das Hitzegefühl in Schach zu halten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphärenverhältnisse sind ebenso wichtig für ein großartiges Wetter; der erwartete Atmosphärendruck beträgt 1019 hPa und der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz liegt bei angenehmen 55%. Es wird ein mäßiger Wind in Richtung 49º erwartet, mit einer Geschwindigkeit von 4,15 m/s und Böen von 4,58 m/s. Also, ideal für eine kleine Segeltour oder ein Picknick an der Strandpromenade.