Das Wetter in Port d'Andratx am 30. Juli 2025

In der malerischen Küstenstadt Port d'Andratx auf Mallorca begrüßt uns der 30. Juli 2025 mit einer frischen Brise und vereinzeltem, leichtem Regen. Diese Wetterbedingungen sind der perfekte Begleiter für die typisch mediterranen Temperaturen, die den Tag über konstant hoch bleiben, von einem milden Morgen bis hin zu einer warmen Nacht.

Temperaturen im Detail: Vom Morgen bis zur Nacht

Die Temperaturwerte für Port d'Andratx am heutigen Tag bewegen sich zwischen einem Minimum von 23,08ºC und einem Maximum von 25,75ºC. Der Morgen beginnt angenehm mit rund 23,58ºC und steigt im Laufe des Tages auf 25,75ºC an. Am Nachmittag erwartet uns eine Temperatur von 25,55ºC, während sie in der Nacht auf 25,25ºC sinkt.

Wie fühlt sich das Wetter an?

Aber wie fühlt sich das Wetter tatsächlich an? Das thermische Gefühl, das die Temperatur sowie Wind- und Feuchtigkeitsbedingungen berücksichtigt, wird am Morgen bei etwa 23,93ºC liegen, während es tagsüber auf 25,97ºC klettert. Am Nachmittag wird es sich voraussichtlich wie 25,65ºC anfühlen und nachts sinkt das gefühlte Temperaturniveau auf 25,4ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Weitere Einflüsse aufs Wetter

Der atmosphärische Druck liegt bei genau 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 61%, was eine geringe Auswirkung auf unser Wohlgefühl haben kann. Der Wind wird voraussichtlich mit einer Geschwindigkeit von 3,88m/s wehen und dabei aus Richtung 312º kommen. In Böen kann der Wind Geschwindigkeiten von bis zu 3,31m/s erreichen.

Auch wenn die Wolkendecke bei 0% liegt, besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 43%, angesichts der leichten Regenbedingungen, die für den heutigen Tag vorhergesagt sind. Fazit: der heutige Tag in Port d'Andratx wird durch mild-feuchtes Wetter geprägt sein, mit Temperaturen, die für die Jahreszeit und Region typisch sind.