Der Himmel über Santanyí: Sonnenschein und klarer, blauer Himmel

Mit einem klaren Himmel über Santanyí steht uns ein Bilderbuch-Sommertag bevor. Das angenehme Klima Mallorcas zeigt sich heute von seiner Schönsten Seite, denn eine wolkenlose Himmelsdecke eröffnet den Blick in die Unendlichkeit. Lassen Sie uns nun die Details zur heutigen, sommerlichen Wetterlage in unserer idyllischen Mittelmeerperle beleuchten.

Das Temperaturbarometer zeigt Sonne pur

Der lokale Thermometer schwingt heute zwischen angenehmen 20,3 Grad Celsius in den Morgenstunden und einer maximalen Temperatur von 26,96 Grad Celsius am Tag. Der Morgen startet bei klimatischen 20,87 Grad Celsius, während das Thermometer zur Mittagszeit auf 26,54 Grad Celsius klettert. Am Nachmittag sinkt die Temperatur leicht auf 26,12 Grad Celsius ab, und die Nacht empfängt uns mit milden 23,88 Grad Celsius.

Gefühlte Temperaturen: Eine sanfte Brise versüßt den Tag

In unserem heutigen Wetterbericht dürfen wir natürlich die gefühlten Temperaturen nicht außer Acht lassen. Damit sind die Temperaturen gemeint, die unser Körper tatsächlich wahrnimmt. Diese sind ebenso von der Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit abhängig. Heute Morgen werden Sie auf Ihrer Haut angenehme 21,1 Grad Celsius spüren. Am Mittag steigt die gefühlte Temperatur auf 26,54 Grad Celsius, während es am Nachmittag leicht abkühlt auf 26,12 Grad Celsius. In der Nacht verspricht uns die gefühlte Temperatur noch einmal eine Wohlfühl-Atmosphäre bei 23,94 Grad Celsius.

Atmosphärische Details: Wind, Druck und Feuchtigkeit

Jetzt werfen wir einen Blick in die Details unserer Atmosphäre. Der Luftdruck liegt bei stabilen 1019 hPa, während die Luftfeuchtigkeit das trockene Mittelmeerklima widerspiegelt mit 52 Prozent. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4,32 m/s in Richtung 186° Grad und kann zu Böen von 4,59 m/s auffrischen. Die Wolkendecke bleibt bei 0 Prozent, während die Regenwahrscheinlichkeit ebenfalls bei 0 besteht. Heute in Santanyí: Sonne, klare Himmel und milde Temperaturen erwarten uns, ideale Bedingungen für alle Liebhaber des mediterranen Klimas auf unserer geliebten Insel im Mittelmeer.